Valentina Dallari infiamma Instagram con l’ultimo outfit mostrato: la maglia è completamente trasparente, fan in delirio.

Tra le troniste di Uomini e Donne è quella di quelle che è rimasta di più nel cuore dei fan. E non solo per la sua esperienza televisiva. Valentina Dallari è un vero e proprio esempio di rinascita. Dopo il periodo buio dell’anoressia, la dj è tornata a sorridere. E si mostra oggi sui social più in forma che mai. L’ex tronista è diventata una vera e propria icona sexy per i fan, che impazziscono per le sue curve. Ed è successo anche qualche ora fa, quando la bella Valentina ha sfoggiato un outift che non è passato di certo inosservato. La maglia che indossa è completamente trasparente. Date un’occhiata.

Potrebbe interessarti anche:

Valentina Dallari fa impazzire Instagram con la sua maglia trasparente

Valenina Dallari sa sempre come incantare i suoi fan. Lo fa con la sua simpatia, i suoi racconti nelle stories, la sua semplicità. Ma lo fa anche con la sua bellezza. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha stregato tutti con il look scelto per la serata di ieri. Un look decisamente notevole. Che lascia poco spazio all’immaginazione. Guardare per credere:

Valentina indossa una maglia decisamente ‘particolare’. Le maniche sono enormi, ma quello che colpisce tutti è quello che c’è sotto… La maglia indossata dalla Dallari, infatti, è completamente trasparente. E lascia in bella mostra l’intimo dell’ex tronista. Un outift decisamente originale, che Valentina nelle sue stories definisce ‘da strega dell’est’. Effettivamente, non le possiamo dare torto: la Dallari ha letteralmente stregato i suoi followers!