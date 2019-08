Sanremo 2020 nella bufera: volano accuse pesanti per Amadeus

Il conduttore di Sanremo 2020 accusato di conflitto di interessi: cosa sta succedendo ad Amadeus.

Il Festival di Sanremo 2020 è ancora un appuntamento lontano, ma allo stesso tempo Mamma Rai è al lavoro in maniera frenetica proprio per riuscire a organizzare il tutto nel miglior modo possibile e chiudere tutte le trattative in tempo per l’inizio della kermesse. Ovviamente non ci sono problemi di tempistiche a riguardo, ma il fermento comunque in questi ultimi giorni di agosto in viale Mazzini è palpabile. Spunta da poco però una notizia che sicuramente non farà piacere ai vertici Rai che riguarda un presunto conflitto di interessi per Amadeus il conduttore di Sanremo 2020.

Vuoi sapere qualche anticipazione sui big in gara a Sanremo 2020?

Amadeus accusato di conflitto di interessi a Sanremo 2020

Ovviamente in ogni Festival di Sanremo c’è una polemica e c’è qualcuno che cerca di dare in qualche modo un po’ di pepe e di colorito alla nuova kermesse. A oggi tuttavia del Festival di Sanremo si sa ancora poco quindi la polemica non si è potuta incentrare come spesso succede su cantanti o presunte canzoni copiate. Questa volta si è puntato dritto il dito contro il conduttore Amadeus. A lanciare la bomba è stato Andrea Laffranchi il giornalista del Corriere che ha spiegato come Amadeus sia all’interno del team di Lucio Presta e, esattamente come era successo l’anno scorso con Claudio Baglioni, viene il dubbio che a oggi ogni nuovo ospite o cantante che firmerà per partecipare al Festival di Sanremo potrebbe essere del team di Lucio Presta che quindi potrebbe facilitare i suoi adepti piuttosto che altri. Soprattutto però il conflitto di interessi maggiore secondo il Corriere e le dichiarazioni di Andrea Laffranchi riguardo al fatto che i 70 anni del Festival di Sanremo dovranno avere una linea ben precisa e secondo Laffranchi la tentazione di invitare qualcuno dei cantanti che hanno preso parte a Ora o Mai Più è e sarà molto forte.

Sanremo 2020, cosa sappiamo fino ad oggi

Al di là delle polemiche a oggi del Festival di Sanremo 2020 sappiamo ancora molto poco soprattutto non conosciamo i nomi dei Big in gara. Sappiamo però che Amadeus sarà il conduttore, molto probabilmente accanto a lui ci sarà Fiorello e la kermesse che si terrà dal 4 all’8 febbraio sarà particolarmente intensa e ricca proprio di sorprese di ospiti. Si vocifera che arriverà Tiziano Ferro proprio per celebrare i 70 anni del Festival della canzone italiana.