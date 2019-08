Concorrenti Bake Off Italia 7: chi è Antonino e cosa sapere

Bake Off Italia 2019, chi è Antonino: uno dei concorrenti della nuova edizione che punta alla vittoria.

Benedetta Parodi è pronta ad urlare la sua frase di rito “Dolci in forno” e così la settima edizione di Bake Off Italia è ai blocchi di partenza. I giudici sono come al solito Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara, a loro l’arduo compito di giudicare prova dopo prova i dolci realizzati dei 18 aspiranti pasticceri che prendono parte a questa nuova edizione di Bake Off Italia. I concorrenti che hanno lottato con le unghie e con i denti per ottenere un bancone all’interno della pasticceria più famosa d’Italia ora non hanno certo intenzione di farsi da parte quindi stanno cercando di conquistare il titolo di settimo pasticcere amatoriale d’Italia. Tra i concorrenti che vi stiamo piano piano presentano oggi vi raccontiamo chi è Antonino.

Chi è Antonino, Bake Off Italia 2019: il nonno sprint nella cucina di Benedetta Parodi

Antonino è un signore dal volto simpatico che potrebbe essere un po’ il nonno di Bake Off , ma che ha grinta da vendere. Antonino, calabrese, ex vigile urbano e appassionato di canto regionale, ha una passione smodata per il mondo della cucina soprattutto quello della pasticceria. I suoi dolci fanno impazzire tutti, ma il suo giudice di fiducia è la nipotina di 7 anni che apprezza in maniera proprio spasmodica tutte le sue creazioni culinarie. Antonino è un nonno sprint e quindi ha un carattere molto grintoso. ma allo stesso tempo è tenero e pronto ad aiutare gli altri. Dpo aver superato il dolore dovuto alla scomparsa della moglie, Antonino non si è messo da parte, non si è buttato giù e ha iniziato di nuovo a fare dolci e oggi vuole vincere Bake Off Italia 7 proprio per fare una sorta di dedica, un regalo, alla sua compagna di vita, sua moglie recentemente scomparsa.

