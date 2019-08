Concorrenti Bake Off Italia 2019: chi è Antonio e cosa sapere

Bake Off Italia Dolci in Forno 2019: conosciamo i concorrenti, Antonio: chi è e cosa sapere.

Sta per cominciare una nuova stagione di Bake Off Italia 2019 su Real Time canale 31. Dal 30 agosto alle 21:10 infatti arriva la nuova stagione di Bake Off Italia 7. Il set del programma quest’anno sarà ispirato agli anni ’50 con uno stile molto morbido, molto da cucina della nonna e tantissima dolcezza. I concorrenti quest’anno di Bake Off Italia sono 18 e noi di Sologossip abbiamo deciso di presentarveli uno ad uno al fine di arrivare preparati alla prima puntata della nuova edizione di Bake Off Italia dolci in forno. Antonio, ad esempio, è uno degli aspiranti pasticceri che riuscito a strappare un bancone di Bake Off.

Antonio, Bake Off 2019: chi è il concorrente in gara

Antonio, 28 anni originario di Catania con la sua barba alla quale è legatissimo ha un estro incredibile che dimostra anche in cucina. Nella vita lavora come commesso in un negozio di sport, ma i lavori a cui si è prestato sono tantissimi e arriva da una laurea in grafica pubblicitaria. Ovviamente riuscire a ritagliarsi un posto diciamo nel mondo in questo senso è piuttosto complicato e quindi è automatico che ci si debba un po’ accontentare cercare di fare tutto il possibile. Essendo lui appunto grafico ha una vena creativa che non l’ha mai abbandonato e che ha deciso di veicolare in qualche modo nel mondo della pasticceria. La sua scommessa oggi è Bake Off e visto che adora i dolci e soprattutto decorarli. Oltre a questa esperienza in cui punta a diventare qualcuno, allo stesso tempo non nega di avere una passione smodata per la TV e gli piacerebbe anche partecipare a qualche reality. Ma la sua indole così schietta e senza filtri per ora lo hanno portato nel dietro al bancone di Bake Off, sarà lui il vincitore?