Benedetta Parodi e la sorella Cristina: dopo qualche anno la triste confessione. Quella parentesi assieme è già stata rimossa dalla mente

Molti associano il suo nome, come giustamente che sia, alla nota trasmissione “i Menù di Benedetta” trasmessa da LA7, ma il passato di Benedetta Parodi non è proprio tutto rose e fiori. La giornalista appassionata ed esperta di cucina, sorella della celebre Cristina, ha raccontato di recente come nel corso del tempo abbia dovuto provare a cambiare la sua strada per arrivare a raggiungere la felicità, soffermandosi su di un particolare nello specifico.

Benedetta Parodi e la breve parentesi con sua sorella Cristina: un flop che l’ha turbata

La sua carriera, iniziata come conduttrice di Studio Aperto è stata poi interrotta per via della sua più grande passione: la cucina. Tutti la ricordano ai fornelli, dai tempi di “Cotto e Mangiato“, che l’ha lanciata ufficialmente nel panorama gastronomico televisivo, fino a muovere passi più importanti. I pochi minuti della trasmissione la spinsero ad emigrare su una nuova emittente, LA7, con un format tutto nuovo ed esclusivamente suo, in cui cucinare e raccontare al pubblico, sia quello a casa che quello in studio, le più tipiche delle ricette, quelle svuota frigo e le più veloci per pranzi e cene con amici a casa. Un susseguirsi di appuntamenti in cucina con lei con l’evolversi del tempo, da Bake Off su Real Time a La “Cuoca bendata”, tra cui Benedetta intervalla libri di ricette e consigli preziosi. Nell’ultima stagione televisiva una breve parentesi l’ha vista coinvolta insieme a sua sorella Cristina, argomento su cui si sofferma: la conduzione in coppia di Domenica In è stato un vero e proprio flop e tuttora Benedetta si dice contrariata. Una parentesi rimossa che le ha solo portato via tempo prezioso da dedicare alla sua amata famiglia. Nonostante le numerose polemiche, la Parodi si dice più forte che mai, pronta a prendere il timone della conduzione della nuova stagione di Bake Off Italia, che partirà ufficialmente tra pochissimi giorni.