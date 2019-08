“Fate pena”, è questo uno dei commenti che giunge sotto la foto di Cecilia ed Ignazio nudi: ecco la risposta della bella argentina.

La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser procede a gonfie vele. I due giovani ragazzi si sono conosciuti, all’incirca due anni fa, durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip. E, da quel momento, non si sono più lasciati. Lo testimoniano, non a caso, le numerose foto che, di volta in volta, entrambi pubblicano sui loro profili Instagram. In cui si vede chiaramente il loro profondo legame, feeling ma, soprattutto, il loro amore. Ecco. Proprio l’ultima di esse, però, ha suscitato la furiosa reazione da parte di una fan dell’argentina. In suddetto scatto, Cecilia ed Ignazio sono nudi. Ma ecco cos’è accaduto subito dopo.

Cecilia ed Ignazio sono nudi su Instagram: scatta la polemica social, ecco la reazione della Rodriguez

Come dicevamo quindi, pochissimi istanti fa, Cecilia Rodriguez ha pubblicato una foto con il suo bel compagno. Sono entrambi in bagno. E, soprattutto, sono entrambi nudi. Certo, l’argentina si copre e di Ignazio si vede soltanto il torso senza maglia. Quindi, bisogna ammetterlo, non c’è nulla di scandaloso. Ma c’è chi, però, non è dello stesso parere. E, di conseguenza, non apprezza tale scatto. Lasciandosi andare, tra l’altro, ad una grave accusa nei confronti della coppia e, soprattutto, dell’argentina. È proprio per questo motivo che, quindi, la sorella minore di Belen Rodriguez, non ha potuto fare a meno di rispondere. Ma procediamo con ordine. Di seguito, infatti, vi proporremo prima l’immagine in questione. E poi, il botta e risposta tra la modella e l’utente.

È proprio questa, quindi, la foto che ha catturato l’attenzione di tutti. Ed, in particolare, di un utente Instagram. Che, immediatamente, ha lanciato una grave accusa nei confronti dell’argentina:

“Fate pena”, sbotta l’utente in questione. Immediata, perciò, la dura reazione di Cecilia.

