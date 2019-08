Chiara Ferragni nuda nella sua ultima foto di Istagram: tutti hanno notato un dettaglio, ecco quale.

Basta poco a Chiara Ferragni per attirare l’attenzione dei suoi numerosissimi followers. E indovinate? La moglie di Fedez ci è riuscita anche oggi. Lo ha fatto attraverso uno scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram, che non è passato di certo inosservato. Uno scatto in cui la bionda influencer si mostra completamente nuda. I fan si sono scatenati con i commenti al post ‘bollente’. Ma ad attirare l’attenzione di tutti è stato un altro dettaglio. Scopriamolo insieme.

Chiara Ferragni nuda su Instagram: la dedica agli haters

Chiara Ferragni ha deciso di infiammare Istagram questo pomeriggio. La bellissima influencer ha appena deliziato i suoi follower con una foto che non è passata inosservata. Il motivo? Chiara si mostra senza veli. Lo scatto è di spalle, ma si vede chiaramente che la Ferragni non indossa il reggiseno. Guardate un po’:

Una Chiara Ferragni provocante, senza dubbio. Ma anche provocatrice. Si perché tutti hanno notato un dettaglio molto particolare nell’ultimo post dell’influencer. “Ma tu sei una mamma”, scrive Chiara nella didascalia alla foto, ironizzando sulle critiche più frequenti che riceve per le sue foto particolarmente ‘hot’. Quale miglior modo di rispondere alle critiche? Chiara anticipa gli attacchi degli haters, dimostrandosi geniale, oltre che bellissima come sempre. Il post ha ottenuto come sempre il pieno di like e commenti. E sono stati in tanti ad apprezzare l’ironia dell’influencer. Che dire, Chiara Ferragni non sbaglia un colpo.