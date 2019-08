Campionato di Calcio 2019: come vedere tutte le partite in tv e in streaming

Campionati 2019, come vedere le partite in tv e in streaming per seguire la vostra squadra del cuore.

Il campionato di calcio 2019 è praticamente cominciato e se vi state chiedendo dove guardare la serie A in televisione e soprattutto quanto costa seguire le avventure e le peripezie sportive dei vostri atleti preferiti e della vostra squadra del cuore sappiate che Altroconsumo ha stilato un elenco di tutte le possibilità che gli utenti hanno per seguire il calcio in tv fino a fine maggio.

Come e dove vedere le partite di Campionato 2019 in streaming

Il campionato è iniziato e ci sarà spazio anche per gli Europei senza dimenticare le partite di Coppa infrasettimanali. I diritti per la trasmissione delle partite e quindi per poter seguire la vostra squadra del cuore sono stati acquisiti quasi interamente da Sky e DAZN, ma abbonarsi a questi due piattaforme non è l’unico modo per poter seguire il calcio in tv Infatti ad esempio chi ha la linea fissa internet TIM o Vodafone con la fibra può guardare su Timvision e Vodafone tv sport le partite di calcio. In alternativa c’è anche Now TV che sebbene abbia un offerta più limitata di Sky e, anche meno cara, vi permette di vedere il calcio con un pacchetto. Non ci sono i campionati internazionali e il calcio femminile,ma con un costo di €29 al mese avrete un palinsesto abbastanza simile a quello di Sky. Timvision invece in accordo sempre con Now tv ha un pacchetto che rispecchia proprio le caratteristiche di quello di NowTv ma è limitato solo i clienti fissi Tim. Per quanto riguarda invece Vodafone tv sport plus si può risparmiare parecchio perché ha un’offerta simile a quella di Now tv, costa €15 al mese ma è attivabile solo per i clienti di Vodafone Fibra quindi sicuramente questo è un’opzione che fa risparmiare molto. La qualità della visione però è ovviamente piuttosto soggetta a variazioni perché legata allo streaming e quindi bisogna vedere come si evolverà il tutto anche perché proprio la piattaforma DAZN era stata particolarmente critica proprio perché le partite si vedevano molto male. Per quanto riguarda le coppe, gli europei e la serie B, se vi state chiedendo dove poterle vedere in televisione sappiate che tutte le coppe Champions ed Europa League si potranno vedere su Sky , la Coppa Italia sarà invece trasmessa in chiaro dalla Rai così come la Supercoppa la serie B su Rai Sport, ma anche su DAZN e gli europei 2020 si potranno vedere sia su Sky che in chiaro ovviamente sulla Rai.

Per sapere tutto sui tuoi vip preferiti e i programmi tv al top –> CLICCA QUI