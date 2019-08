Elodie nuda fa impazzire i fan: lo scatto bollente non lascia spazio alla fantasia. In barca senza costume ed è subito delirio sui social

Un ultimo giro di lancette e quest’estate bollente chiuderà il sipario, valido motivo per approfittarne fino alla fine. Le protagoniste che hanno infiammato il web continuano a mostrarsi in tutta la loro bellezza e naturalezza. Tra queste una delle cantanti più in voga del momento, che negli ultimi due mesi con la sua hit e la sua nuova storia d’amore non ha smesso di far parlare di sé.

Elodie nuda: lo scatto è inequivocabile e fa impazzire i fan

Occhi puntati su Elodie, reginetta indiscussa del web e del panorama musicale. Se da una parte si è conquistata importanti traguardi col suo singolo insieme a Marracash, diventato anche suo compagno di vita, dall’altra non si è mai smesso di ricordare la sua incredibile bellezza. Questa volta, Elodie ha davvero esagerato: uno scatto super bollente, mostrandosi come mamma l’ha fatta. La sua hit passerà in secondo piano davanti allo scatto postato sui suoi social in cui appare evidentemente nuda. Niente costume, libera in barca, fissa attenta la fotocamera e si lascia immortalare senza alcun pudore.

Il post, che ha fatto il giro dei social in pochi minuti ancora una volta ha fatto numeri esorbitanti, incuriosendo i fan e alzando le temperature. Non è certo la prima volta, anzi: nel corso della calda stagione gli scatti in costumi mini e gli abitini succinti hanno messo in mostra la magrezza accompagnata da curve mozzafiato. La bella Elodie si è più volte presa complimenti da colleghe e amiche: solidarietà femminile che fa riflettere e ammettere quanto davvero l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi possa essere veramente apprezzata di tutti e tutte. Look sempre stratosferici, pose che non passano inosservate e un incredibile sguardo magnetico da cerbiatta che ha conquistato i numerosi follower attenti ai suoi aggiornamenti.