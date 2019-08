Temptation Island Vip, tra le tentatrici ci sarà Giorgia Caldarulo: età, profilo Instagram e flirt dell’ex corteggiatrice di Paolo Crivellin

Sta per scadere il tempo di attesa della nuova edizione di Temptation Island Vip, che vedrà protagoniste 6 coppie di personaggi famosi, pronti ad affrontare un’esperienza che metterà alla priva la loro storia d’amore. I protagonisti sono già partiti per la Sardegna e ad attenderli, nei due villaggi, tentatori e tentatrici: tra queste ultime spicca il nome di un’ex corteggiatrice di Paolo Crivellin, Giorgia Caldarulo, conosciuta dal web anche per i flirt attribuitigli nell’ultimo periodo. Proviamo a scoprire meglio di chi si tratta.

Potrebbe interessarti anche:

Giorgia Caldarulo Temptation Island Vip: tutto sull’ex corteggiatrice di Paolo Crivellin

Classe 1997, bionda e dal fisico esile ma statuario, Giorgia Caldarulo sarà tra le tentatrici che attendono i vip nel villaggio dei ragazzi di Temptation Island. Un’esperienza, quella televisiva, che non è affatto nuova per la giovanissima influencer e modella. Giorgia, che in passato si è fatta conoscere come corteggiatrice di Paolo Crivellin, è originaria di Bari, ma vive a Milano già da qualche anno. La grande passione per la moda l’ha spinta a trasferirsi ai piedi del Duomo per intraprendere una carriera che il suo paese d’origine non avrebbe potuto sicuramente offrirle. Iscritta all’Università di Scienze dei Beni Culturali, Giorgia ha come primo obiettivo quello di riuscire ad emergere nel mondo dello spettacolo. Terminata l’esperienza a Uomini e Donne, si è subito improvvisata influencer, riuscendo a raggiungere in poco numeri inaspettati. Occhi da cerbiatta, sorriso furbo e accattivante e un fisico da fare invidia alle più chiacchierate protagoniste del web. I suoi scatti sono tra i più cliccati dei social e Giorgia ha già fatto impazzire migliaia e migliaia di fan.

Non solo per la sua bellezza, Giorgia è finita nel mirino dei più curiosi per un bacio che c’è stato pochi mesi fa con Cameron Dallas, famosa star di Youtube. Il modello, in Italia per uno shooting di Dolce&Gabbana ha baciato Giorgia davanti al Duomo e lo scatto ha subito fatto il giro del web scatenando un via vai di domande. Nessuna storia d’amore, nessun flirt, solo un caso, che ha però messo sulla bocca di tutti il nome dell’ex corteggiatrice, pronta ad approdare a Temptation Island. Ma non è finita qua: il nome di Giorgia è stato accostato poco dopo a quello di un altro tronista, Andrea Damante. I due, pizzicati insieme in un ristorante per una cena romantica, sembravano più affiatati che mai, ma il dj non ci ha pensato due volte prima di smentire la notizia: nessuna storia d’amore, solo una semplice amicizia, che in questi mesi ha lasciato tutti col fiato sospeso. Ora Giorgia è single e non ha perso occasione per mostrare i suoi lati migliori durante questa calda estate, pronta ad incantare con la sua incredibile bellezza i 6 vip fidanzati che valicheranno le porte del villaggio dei ragazzi sulla più bella isola d’Italia.