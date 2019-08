Giulia De Lellis in ansia per il fidanzato Andrea Iannone: ecco cosa ha fatto preoccupare e tenuto in pensiero l’influencer romana.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono una delle coppie più seguite al momento. Usciti allo scoperto da qualche mese, si mostrano sempre più innamorati sui social, che sono pieni di loro foto e dediche al miele reciproche. I due ragazzi cercano di trascorrere insieme più tempo possibile, nonostante i numerosi impegni lavorativi di entrambi. Andrea è impegnato con le gare del MotoGp, mentre Giulia sta lavorando a tanti nuovi progetti, alcuni dei quali sono stati appena annunciati da lei stessa su Instagram. L’influencer però ha condiviso con i propri fan alcuni momenti di preoccupazione e ansia per il suo Andrea: ecco cos’è successo.

Giulia De Lellis, momenti di ansia e preoccupazione per Andrea Iannone: ecco cos’è successo

Giulia De Lellis è innamoratissima di Andrea Iannone e non fa niente per nasconderlo. Nella giornata di ieri, infatti, l’influencer ha condiviso con i propri fan le sue ansie e preoccupazioni in merito al fidanzato. Problemi di coppia? Niente di tutto questo, fortunatamente, perchè i due ragazzi sono più felici che mai. Giulia però ha partecipato in veste di ‘tifosa speciale’ alla gara di Silverstone del Moto Gp, che si è tenuta ieri, guardando la corsa dal ‘backstage’. Non sono mancate alcune storie Instagram pre-gara per l’influencer, che tra un consiglio di make up e l’altro, ha raccontato ai fan di trovarsi ‘dietro le quinte’ della gara e di essere in ansia per l’esito della competizione.

‘Tra poco inizierà la gara. Senza ansia e leggeri come sempre’, ha detto in maniera ironica la romana, mostrandosi invece particolarmente tesa per la prova del fidanzato. Prova che fortunatamente si è conclusa senza intoppi, con Iannone che ha ottenuto un soddisfacente decimo posto con la sua Aprilia, piazzandosi dunque nella Top Ten.

