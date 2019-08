Meteo Settembre, le previsioni sono inaspettate: freddo e piogge, l’autunno arriva in anticipo, ecco quando diremo addio all’estate.

I cambiamenti climatici sono ormai una realtà concreta del nostro Pianeta. Inquinamento, macchie solari e surriscaldamento globale sono al momento la piaga della Terra, come dimostra la recente tragedia ambientale in Amazzonia. Tutto ciò sta contribuendo in maniera irreparabile a cambiare anche il clima, con inverni particolarmente freddi o estati troppo calde, insomma con temperature più estreme rispetto alle medie stagionali di anni fa. Anche le previsioni per il mese di settembre sono diverse rispetto al solito, perché annunciano l’arrivo anticipato dell’autunno, con piogge e freddo: ecco da quando.

Meteo Settembre: arriva l’autunno in anticipo, ecco quando saluteremo l’estate

Le previsioni Meteo per le prossime settimane sono particolarmente deludenti per chi sperava di poter ancora godere del caldo e del sole per fare qualche altro week end di mare o per delle gite fuori porta. A quanto pare, infatti, stando alle previsioni di Meteo.it, a partire dal prossimo 1 settembre, e in particolare fino al giorno 4, arriverà una vera e propria perturbazione dall‘Oceano Atlantico, che passerà per la Francia e poi invaderà anche l’Italia, portando forti piogge, grandinate, vento e freddo. Un clima completamente autunnale, dunque, già a partire da domenica.

Dal 5 settembre, poi, le condizioni subrianno un lieve miglioramento, ma non mancherà tanto prima che il maltempo ritorni a fare visita all’Italia, già a partire da prima della metà del mese. Un ritorno di vento e piogge, con un’ondata di maltempo che investirà nuovamente la penisola, dando così inizio ufficialmente all’Autunno. Non è certo una bella notizia per chi aspetta settembre per le ferie, sperando in una vacanza di mare o montagna lontano dal centro cittadino. Non resta altro che godere di queste ultime giornate di sole e caldo, per poi salutare l’estate e aprire giubbini e ombrelli già dalla prossima settimana.

