Giulia Michelini in un’intervista ha svelato alcuni retroscena su Rosy Abate: poi la confessione sul suo futuro.

Una delle attrici italiane più seguite è sicuramente Giulia Michelini: l’amata Rosy Abate sta per tornare in tv a settembre con una nuova stagione. La “Regina di Palermo” riuscirà a riavere tra le braccia suo figlio Leonardo? Manca davvero poco all’uscita della serie tv: l’attrice romana ha rilasciato un’intervista al settimanale Grazia ed ha svelato alcuni retroscena riguardo il suo personaggio. Ha inoltre parlato del figlio e del loro rapporto. Ecco nel dettaglio le sue parole.

Rosy Abate, spunta un retroscena: Giulia Michelini fa una confessione

Sta per tornare in tv Rosy Abate con la seconda stagione: il pubblico di Canale 5 aspetta con ansia di sapere se la “Regina di Palermo” riuscirà ad abbracciare suo figlio Leonardo. In un’intervista al settimanale Grazia, la Michelini ha svelato che non ci sarà una terza stagione: “Ho provato a resistere ad una nuova stagione ma non è sempre possibile. Sono contenta: ci sono tante persone che hanno seguito il personaggio per anni ed era giusto portarle ad un epilogo. Resisterò ad una terza stagione, anche per Rosy deve arrivare la parola fine“.

“Con Rosy ho imparato molto“, spiega Giulia. “E’ un personaggio faticoso, sempre sopra le righe ed anche l’immedesimazione è fisicamente spossante. Io sono sempre in scena, in cinque mesi di riprese avrò avuto un giorno e mezzo di riposo“, ha continuato.

La romana ha raccontato al giornale che suo figlio è molto affettuoso e che spesso la aiuta a ripetere qualche parte. “Di tutta la serie di Rosy ha visto 10 minuti, non gli interessa“: ha confessato aggiungendo che per lei però è un sollievo. Per quanto riguarda il futuro, l’attrice ha svelato di non sapere se continuerà a fare questo mestiere nel futuro. “Con questo lavoro continuo ad avere un rapporto difficile, con il lavoro e con l’ambiente che gli sta intorno” ha rivelato la Michelini.