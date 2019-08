Micol Olivieri, spiacevole episodio in spiaggia: il racconto che sconvolge. Cosa sarà successo? Il racconto nelle storie di Instagram

Una giornata di mare in compagnia di amici e gli ultimi sprazzi di sole si sono trasformati per Micol Olivieri in uno spiacevole episodio. Quanto successo ieri in spiaggia è stato raccontato dall’ex Alice dei Cesaroni attraverso delle storie postate sul suo profilo Instagram, in cui Micol si dice contrariata e alquanto sconvolta. A infastidire l’attrice, attualmente influencer e mamma a tempo pieno, è la mancata solidarietà femminile che purtroppo ancora oggi crea grossi problemi. Ma vediamo meglio cosa è successo.

Micol Olivieri, uno spiacevole episodio in spiaggia l’ha vista protagonista

Durante una tranquilla giornata al mare insieme ad Arya e Samuel, i due figli avuti con suo marito Christian Massella, Micol Olivieri si è trovata coinvolta in uno spiacevole episodio. Il racconto postato sui social ha incuriosito i fan e alimentato la solidarietà che invece è venuta a mancare durante quelle ore di mare che si sarebbero dovute rivelare solo di piacere. Come da lei raccontato nelle Instagram stories sul profilo ufficiale, una donna accanto alla sua comitiva avrebbe commentato in maniera sgradevole il suo seno poco prominente, puntualizzando ad alta voce che con la possibilità economica che una persona famosa mediamente possa avere, potrebbe ricorrere alla chirurgia estetica. Il commento poco carino e ribadito ad alta voce per alimentare una sterile polemica ha particolarmente infastidito Micol, non per il problema in sé, quanto per la presenza di ragazzine al seguito della donna a cui non sarà sicuramente passato un buon insegnamento. Un episodio non certo raro, specie quando di tratta di personaggi famosi in tv o sul web, ma che ha lasciato interdetta la giovane Micol: non è questo l’atteggiamento giusto che dovrebbe adottare una mamma, zia o nonna che sia, nei confronti di un’altra donna, di un difetto di un corpo che non ti appartiene e nel rispetto di chi dovrebbe invece ricevere un’educazione sana e di principio come quella che la Olivieri sta cercando di dare ai suoi bambini.