Notte della Taranta, pubblico in protesta per la presenza di Belen e Stefano, che si sono scambiati baci e carezze sul palco: ‘Avete rovinato la manifestazione!’

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono la coppia del momento. Tornati insieme dopo alcuni anni di separazione, sono di nuovo innamorati e uniti, per la gioia del piccolo Santiago. La loro fama li precede e il pubblico li ama, tanto che la Rai ha pensato di farli lavorare in coppia in alcuni importanti progetti. Uno di queste è stato il Concertone della Notte della Taranta, di cui la coppia ha condotto il Backstage. Ma la loro performance, a quanto pare, non è stata particolarmente apprezzata dal pubblico, in particolare per qualche effusione sul palco, considerata ‘di troppo’. Ecco cos’è successo.

Potrebbe interessarti anche:

Notte della Taranta, baci e carezze sul palco: Belen e Stefano travolti dalle critiche

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati scelti mesi fa per condurre La Notte della Taranta su Rai Due, e la notizia aveva fin da subito creato un certo dissenso tra il pubblico. Sabato la serata tanto attesa è andata in onda, e la coppia ha avuto il compito di condurre dal Backstage, ma la performance dei due non ha convinto il pubblico. Belen e Stefano, infatti, si sono lasciati andare più volte ad effusioni, abbracci e carezze durante le varie esibizioni, cosa che secondo alcuni è stata ‘inopportuna’ e fuori luogo.

Tantissimi i commenti negativi sul web, in particolare su twitter, dove gli utenti si sono scatenati contro la coppia: ‘Ecco come rovinare La Notte della Taranta’, scrive qualcuno; ‘Che c’azzeccano?’, fa eco qualcun altro; ‘Un disastro totale’, sentenziano altri. Anche su Instagram non mancano commenti pesanti. Insomma, a quanto pare la coppia non ha conquistato il pubblico da casa, chissà come andrà la prossima conduzione a due, quella del Festival di Castrocaro. Anche in questo caso Belen e Stefano sono stati fortemente voluti dai vertici di Rai Due, speriamo che la loro presenza venga apprezzata anche dalla gente.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI