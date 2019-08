Quentin Tarantino, splendida notizia per il famoso regista: diventerà padre per la prima volta.

Quentin Tarantino sarà padre per la prima volta. Il famoso regista si è sposato lo scorso novembre con la modella e cantante israeliana Daniella Pick. I due si sono conosciuti nel 2009 e diventeranno presto genitori del loro primo figlio.

Quentin Tarantino padre a 56 anni: sua moglie è Daniella Pick

Cicogna in arrivo per Quentin Tarantino e la moglie Daniella Pick. Nonostante in passate avesse più volte rivelato di essere ‘contrario’ a mettere su famiglia, il regista sarà presto padre. Con la modella e cantante Daniella si sono conosciuti nel 2009 e sposati nel 2018 a Los Angeles. E ora, a 56 anni, il regista di C’era una volta…a Hollywood con Leonardo Di Caprio e Brad Pitt, sta per diventare papà per la prima volta. Tanti auguri ai futuri genitori!

