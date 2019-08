Per la prima partita del campionato, Sinisa Mihajlovic ha stupito tutto: è sceso in campo nonostante la malattia, ecco la reazione delle figlie.

Ha sorpreso davvero tutti, Sinisa Mihajlovic. Per la prima partita di campionato del suo Bologna, l’allenatore ha, infatti, deciso di essere in campo. In fondo si sa: “un buon capitano non abbandona mai la propria nave”. Ed è proprio questo che avrà pensato Sinisa. Quando, nonostante la leucemia e la chemioterapia, ha deciso di essere in campo per la partita del debutto della sua squadra contro l’Hellas Verona. Suscitando, com’è giusto che sia, stupore e meraviglia da parte di tutti. In queste ultime ore, infatti, sono giunti tantissimi messaggi da parte di chi ha apprezzato la grinta e la forza dell’allenatore. In particolare, le sue due figlie. Ecco, dunque, la loro reazione.

Sinisa Mihajlovic in campo nonostante la leucemia: ecco la reazione delle figlie

Come dicevamo quindi, vedere entrare sul campo di calcio veronese, su cui si sarebbe disputata la prima partita del Bologna di quest’anno, Sinisa Mihajlovic è stata un’emozione davvero fortissima. Un gesto davvero clamoroso, bisogna ammetterlo. Ma che descrive appieno la forza e la grinta dell’allenatore. In effetti, in seguito all’annuncio della sua malattia, il croato ha dichiarato più volte di essere pronto a combattere per guarire pienamente. Insomma, un vero e proprio leone. Proprio per questo motivo, la decisione a sorpresa di ieri non è assolutamente passata inosservata. Né agli altri personaggi pubblici e né, e soprattutto, alle sue figlie. Subito dopo la partita, infatti, sia Viktorija che Virginia hanno avuto, sui social, una reazione davvero da brividi. Ecco cosa scrivono le due ragazze:

“La grande bellezza”, scrive Viktorjia, la più grande delle sue due figlie, come didascalia ad un’emozionante immagine di Sinisa mentre in campo. Virginia, invece, scrive:

“Sono la ragazza più orgogliosa del mondo. Tu sei più di ogni cosa”, dedica la giovane a suo padre.

