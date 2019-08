Temptation Island Vip, coppie partite: Elga Enardu fa un post di ‘addio’ per la sorella Serena, ma il web insorge, ‘Vergogna!’

Temptation Island Vip sta per cominciare. Sale l’attesa per il reality delle coppie celebri del mondo dello spettacolo, che metteranno alla prova il loro amore con la vicinanza di tentatori e tentatrici. Le sei coppie scelte per il programma sono partite per le registrazioni, e tra queste c’è anche quella composta dall’ex tronista Serena Enardu e il cantante Pago. Prima della partenza, la gemella di Serena, Elga Enardu, ha scritto un lungo post per salutare la sorella e dedicarle il suo in bocca al lupo: ma un ‘dettaglio’ non è piaciuto al web, che è insorto contro le gemelle.

Potrebbe interessarti anche:

Temptation Island Vip, l”addio’ di Elga Enardu alla sorella Serena non è piaciuto: ‘Vergognatevi!’

Serena Enardu è partita per Temptation Island Vip insieme al suo compagno Pago. La coppia sta insieme da circa 6 anni ed è molto unita e affiatata, ma ha deciso di mettersi alla prova in questa nuova esaltante avventura. Prima della partenza, Serena ha salutato la gemella Elga con un lungo abbraccio, che è stato immortalato e condiviso su Instagram da Elga, con tanto di dedica al miele e parole dolci di ‘arrivederci’ per la sorella. La separazione tra gemelle, si sa, non è semplice. Le parole di Elga ne sono la conferma.

‘L’emozione che provo mi ha devastata‘, scrive Elga, che poi ribadisce di essere felice per la nuova esperienza della sorella, pur ammettendo di sentire già tantissimo la sua mancanza. ‘Andrà tutto bene’, conclude Elga. Se da un lato questo post è stato molto apprezzato, in particolare per il rapporto bellissimo che traspare tra le due sorelle, molti sono stati i commenti di critica, perché le parole utilizzate da Elga sono apparse esagerate: ‘Non sta mica andando in guerra’, scrive qualcuno. ‘Non sapete cos’è la vita vera’, scrivono altri. Commenti pesanti, che hanno invaso il post ‘romantico’ di Elga. E voi cosa ne pensate?

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI