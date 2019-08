Temptation Island Vip, tra le tentatrici ci sarà Federica Spano: età, profilo Instagram e famiglia dell’ex corteggiatrice di Andrea Cerioli.

Temptation Island Vip è ormai alle porte. Sale l’attesa per la seconda edizione del programma, che l’anno scorso ha regalato tantissimi colpi di scena. Le sei coppie scelte dalla redazione dello show sono già partite alla volta della Sardegna, dove metteranno alla prova il loro rapporto, confrontandosi con tentatori e tentatrici single. Tra questi, ci saranno alcune vecchie conoscenze di Uomini e Donne. Una è Federica Spano, ex corteggiatrice di Andrea Cerioli, che alla fine le preferì l’attuale fidanzata Arianna Cincirrone. Proviamo a conoscerla meglio.

Federica Spano Temptation Island Vip: tutto sull’ex corteggiatrice di Andrea Cerioli

FEderica Spano non è affatto sconosciuta al pubblico. La sua esperienza a Uomini e Donne è recente, ma soprattutto non è passata insservata. La ragazza ha infatti ‘rischiato’ di essere scelta da Andrea Cerioli, che poi ha preferito Arianna Cincirrone. Dopo la delusione all’interno del programma, ecco che Federica è partita alla volta di Temptation Island Vip, dove sarà una delle tentatrici. Nata a Roma nel 1995, Federica ha 24 anni ed è legatissima alla sua famiglia. Ha due fratelli più piccoli, un maschio e una femmina, ed è innamorata di loro, come si può vedere dal suo profilo Instagram. In particolare è il fratellino a farle sciogliere il cuore, mentre con la sorella ha un rapporto più da ‘cane e gatto’, come si legge sui social, ma pur sempre molto forte.

Impossibile non notare la sua passione per i tatuaggi, visto che ne ha le braccia piene, e non solo. Federica è anche appassionata di moda e ha posato per numerosi servizi fotografici dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, anche se è rimasta molto riservata e legata alla sua privacy, tanto che il suo profilo è diventato pubblico solo da poco tempo. Della sua vita privata infatti si sa poco, anche se qualche mese fa era circolata la voce di un suo flirt con Francesco Chiofalo, cosa però mai resa ufficiale dai due ragazzi.

