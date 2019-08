Terremoto avvertito nelle Marche questa mattina del 26 agosto 2019 intorno alle 8.50: ci sono state due scosse, arrivate l’una dopo l’altra

Terremoto nelle Marche: si sono sentite forte e chiaro due scosse nella mattina di lunedì 26 agosto 2019. L’epicentro è nelle Marche e la zona maggiormente colpita è quella compresa tra Macerata ed Ascoli Piceno. Movimento tellurico registrato dai sismografi intorno alle 8.50 di questa mattina. La profondità rilevata è di 8 km e si parla di un magnitudo di 2.2. Questi, al momento, sono i dati riportati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Terremoto Marche: magnitudo ed epicentro

L’epicentro è tra Ascoli Piceno e Macerata. Come detto, le due scosse si sono avvertite l’una dopo l’altra, a distanza di pochi minuti, a partire dalle ore 8.50 di questa mattina. Attimi di panico tra la folla. Il centro Italia, ancora una volta, si ritrova a dover fare i conti con la paura per le scosse di terremoto che non accennano a fermarsi. Ad avvertire maggiormente la scossa la popolazione di Castelsantangelo sul Nero, comune di piccolissime dimensioni che conta appena 260 abitanti. Per essere più precisi, l’area interessata è quella del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Nonostante il magnitudo di non elevate dimensioni, la scossa è stata avvertita anche in diverse zone del centro Italia: in particolar modo tra Umbria ed Abruzzo.

Due scosse nel giro di pochi minuti: panico tra la folla

La prima scossa è quella che spaventa tutti. Il terremoto può provocare terrore tra la popolazione. Quando, poi, ne arriva un’altra dopo pochi minuti, allora, comincia proprio il panico. E’ successo questa mattina nella zona di Ascoli Piceno: la popolazione si è spaventata ed è stata presa dal panico nell’avvertire quella che è stata la seconda scossa. Più forte della prima, secondo i sismografi. Si parla, infatti, in questo caso di una magnitudo di 2.8, con epicentro a Montegallo e profondità a 11 km. Per ora, non sono stati riportati danni a cose o persone. Tuttavia, l’ansia è forte anche perché quelle zone, negli ultimi anni, sono state spesso colpite da fenomeni di questo genere.

