Tg1, Alberto Matano ha salutato a sorpresa il pubblico dopo l’edizione delle 20: ‘Per un po’ di tempo non ci sarò io alla conduzione’, ecco cos’è successo al giornalista.

Il Tg1 è un appuntamento fisso per tantissimi italiani ogni giorno. In particolare quello delle 20:00, momento in cui la maggior parte del pubblico è a casa e decide di aggiornarsi con quello che è successo nel Paese. Uno dei volti che certamente la gente conosce benissimo è quello di Alberto Matano, giornalista e conduttore dell’edizione serale del Telegiornale di Rai 1. Il giornalista però ha annunciato a sorpresa che per un po’ di tempo lascerà la conduzione del TG: ma cos’è successo? Ecco svelato il motivo di questa scelta.

Tg1, Alberto Matano lascia a sorpresa la conduzione: ecco svelato il motivo

Alberto Matano è uno dei volti di RAi Uno, molto conosciuto dal pubblico in particolare per la conduzione del Tg1 delle ore 20, una delle edizioni più seguite della giornata. A sorpresa, però, il giornalista ha spiegato al pubblico che per un po’ di tempo lascerà la conduzione del TG. Un annuncio che ha spiazzato la gente da casa, avvenuto proprio al termine dell’ultimo telegiornale da lui condotto qualche ora fa. La notizia ha fatto subito il giro del web e in tanti si sono chiesti cosa stesse succedendo al giornalista, anche in tono preoccupato. In realtà la cosa è più semplice di quanto sembri, e soprattutto le notizie su Matano sono assolutamente positive.

Semplicemente il giornalista è stato scelto per condurre La Vita In Diretta insieme a Lorella Cuccarini dal prossimo settembre. E’ solo questo il motivo per cui ha salutato per un periodo la conduzione del TG1. Nessuna brutta notizia, anzi. Il conduttore sarà ancora più ‘vicino’ al pubblico, perché ‘entrerà’ nelle case degli italiani per diverse ore ogni pomeriggio, mostrandosi dunque in una veste meno ‘istituzionale’ e del tutto nuova per la gente da casa.

