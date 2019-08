Tronisti Uomini e Donne, la presentazione di Giulia: tutto sulla nuova tronista della trasmissione di Maria De Filippi. Conosciamola meglio.

Finalmente ci siamo! Uomini e Donne sta per tornare su Canale 5. Per la gioia dei telespettatori che non vedono l’ora di emozionarsi con le nuove storia d’amore nate nello studio di Maria De Filippi. Ma chi sarà quest’anno a sedersi sul trono più famoso della tv? Ebbene, il primo nome è quello di Giulia, 27 anni, di Roma. È lei la prima tronista ufficiale della nuova stagione di Uomini e Donne. A rivelarlo sono stati proprio gli autori del programma, attraverso i social ufficiali. Diamo un’occhiata al video postato: si tratta del provino della tronista, dello scorso mese.

Tronisti Uomini e Donne: la prima è Giulia da Roma

Si chiama Giulia, ha 27 anni ed è di Roma. È all’ultimo anno di Università e sogna un lavoro che le dia la giusta stabilità. Tosta e senza peli sulla lingua, Giulia sembra la ragazza ‘semplice’ che tutti speravano di trovare sul trono. Un volto nuovo, che non è già apparso sul piccolo schermo. La nuova tronista dimostra già di avere un caratterino difficile da gestire. E a Uomini e Donne spera si trovare finalmente un uomo che le tenga testa. Siete pronti a conoscerla meglio? Ecco un video del suo provino, del 9 luglio 2019:

Per Giulia l’amore è un qualcosa da ‘proteggere e tutelare. Riuscirà a trovare la persona che ha il suo stesso concetto di amore? Non ci resta che attendere pochi giorni per scoprire come andrà il percorso della nuova tronista! In bocca al lupo, Giulia!