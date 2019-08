Per la prima puntata di Tiki Taka, Wanda Nara ha raccontato tutta la verità sulla sua presunta sesta gravidanza ed ipotetitci tradimenti di Mauro Icardi.

L’appuntamento che tanto aspettavamo è, finalmente, iniziato. In occasione della prima partita di campionato, infatti, si sono aperte le danze anche per Tiki Taka: il bel del calcio. Il famoso show di Canale 5 condotto da Pierluigi Pardo e Wanda Nara. Ecco. È proprio in questa occasione che la bella moglie di Mauro Icardi ha voluto raccontare tutta la verità su quelli che sono stati gli scoop più bollenti di quest’estate. E che hanno avuto, ovviamente, come protagonisti proprio lei e il suo dolce consorte. A cosa ci riferiamo? Beh, in primis all’indiscrezione di una nuova e sesta gravidanza dell’argentina. Ma anche ad alcune voci riguardati un presunto tradimenti del centravanti neroazzurro. Ecco, perciò, cosa dichiara Wanda.

È stata una prima puntata di Tiki Taka: il bel del calcio davvero imperdibile. C’era tanto fermento, in effetti, per questa nuova stagione dello show di Pierluigi Pardo. E, dato il successo, sembra che il programma non abbia affatto deluso le aspettative dei suoi sostenitori. Particolare interessa ha suscitato, come sempre, Wanda Nara. La bella argentina, infatti, approfittando di un piccolo spazio dedicato completamente a lei, ha voluto raccontare tutta la verità su alcune questioni che l’hanno particolarmente colpita. In primis, come dicevamo, la sesta gravidanza. Wanda è incinta? Assolutamente no! O, perlomeno, è quello che dichiara la diretta interessata. Se ci sono state delle rotondità ‘sospette’ è solo perché ha mangiato un po’ in più. È, infatti, proprio questo che afferma l’argentina nel cercare di giustificare un pancino che, a detta di alcuni, è risultato essere sospetto. Ma non solo. Perché, come dicevamo, la moglie di Mauro Icardi ha spiegato se sia vera o meno la notizia di un presunto tradimento dell’attaccante neroazzurro. “Non è vera la notizia”, conclude la Nara. Smentendo, quindi, categoricamente l’indiscrezione. Insomma, una partenza davvero con il botto, no?

