Aereo diretto a Napoli costretto ad un atterraggio d’emergenza: a bordo 122 turisti tutti italiani, attimi di panico

Un aereo diretto a Napoli da Sharm El Sheikh ha dovuto effettuare una manovra per atterraggio di emergenza. Atterraggio effettuato al Cairo dopo la partenza da Sharm el Sheikh. Si tratta di un aeroplano facente parte della compagnia aerea egiziana AMC Airlines. A bordo c’erano ben 122 turisti tutti italiani.

Il motivo dietro l’atterraggio d’emergenza sarebbe quello di un guasto tecnico. Un’avaria che il pilota avrebbe riscontrato non appena l’aereo si sia messo in volo. A riferirlo sono le stesse autorità aeroportuali della capitale egiziana. Attimi di panico, di puro terrore. Tutto è andato nel migliore dei modi, comunque sia. Sì, perché i 122 turisti italiani sono stati fatti evacuare e saranno imbarcati nuovamente nelle prossime ore non appena il guasto sarà riparato. Mal che vada, la compagnia aerea metterà a loro disposizione un altro aereo.

Vacanza che si trasforma in incubo?

Forse ci avete pensato e ripensato tutte le volte che avete preso un aereo: “e se si verifica qualche guasto?”. E poi, la frase che tranquillizza un po’ tutti: “Ma perché proprio a me?”. Stavolta, tutto è filato liscio. Insomma, un bel po’ di paura per i turisti italiani ma alla fine tutto è andato per il meglio. L’atterraggio di emergenza è andato bene e non sono stati riscontrati problemi. Ebbene, in molti potranno affermare che la vacanza si sia trasformata in un incubo nel raccontarlo a parenti ed amici. Parenti ed amici che, nell’apprendere la notizia, si saranno preoccupati non poco. Tutto è bene quel che finisce bene. I passeggeri sono sani e salvi e adesso torneranno a casa.