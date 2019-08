Elettra Lamborghini e Afrojack insieme in una foto di coppia: il particolare ha fatto discutere i fan.

Sono una delle coppie più seguite in Italia e nel mondo: Elettra Lamborghini e Afrojack sono apparsi la prima volta insieme sul red carpet degli MTV EMA nel 2018. Scatenarono subito l’interesse dei paparazzi più curiosi e dei fan: la stessa cantante attraverso un post su Instagram confermò la loro storia. I due sono inseparabili nonostante sia una storia “a distanza”: lei vive in Italia mentre lui è sempre in giro, essendo un produttore e dj. L’ereditiera svelò in un’intervista che, nonostante gli impegni si vedono ogni settimana: è questa la loro forza. Arrivati insieme agli MTV EMA Awards 2019 di ieri 26 agosto hanno concesso delle foto di coppia sul red carpet: un particolare ha fatto discutere i fan. Ecco di cosa si tratta.

VMA 2019, Elettra Lamborghini e Afrojack foto di coppia: il particolare fa discutere i fan

La splendida foto di coppia di Elettra Lamborghini ed il suo fidanzato Afrojack sul red carpet dei VMA 2019 è comparsa anche sul profilo dell’ereditiera. Mano nella mano e con un bel sorriso hanno scatenato il panico su Instagram: in pochi minuti migliaia di like e commenti. C’è un particolare però che ha fatto scatenare i fan. Questo il post:

In molti si sono chiesti quale sia la differenza di altezza tra i due: eppure lei indossa anche dei tacchi. Lui troppo alto o lei troppo bassa? Sono molti i commenti ironici lasciati sotto il post della Lamborghini: “Biancaneve e l’ottavo nano= Twerkalo”, “Ma è lui così alto o lei così bassa?”, “il gigante e la bambina”, “Da sdraiati siamo tutti alti uguali”. Questi sono solo alcuni dei pensieri degli utenti. Beh, noi possiamo rispondere al vostro quesito. La famosa cantante è alta 1,65 cm mentre il suo fidanzato produttore e dj è alto 2,08 cm.