Il vincitore di Amici 18, Alberto Urso cambia look: la foto pubblicata del tenore manda in tilt tutto i suoi sostenitori, riconoscerlo è impossibile.

È stato uno dei concorrenti di Amici 18 che più catturato l’attenzione, Alberto Urso. Con una voce e una bravura davvero incredibile, il siciliano ha incantato praticamente tutti anche per la sua bellezza. I suoi lunghi capelli scuri ed occhi azzurri hanno fatto impazzire milioni di ragazzine. Ebbene. Da quel momento ne è passato di tempo. Eppure, pochissime ore fa, il giovane tenore ha mostrato una nuova immagine di sé. Alberto Urso cambia look. Niente più, quindi, capelli di media lunghezza, ma un taglio completamente nuovo. Volete sapere di cosa parliamo? Beh, ve lo sveliamo subito. Anche se vi anticipiamo che riconoscerlo è davvero impossibile. Ecco di cosa parliamo.

Alberto Urso cambia look: ecco come si mostra il tenore sui social

Da quando il suo percorso ad Amici 18 è terminato, la carriera di Alberto Urso è stata completamente in ascesa. Dal programma, lo sappiamo tutti, il siciliano ne è uscito vincente. E proprio per questo motivo, quest’estate è stata davvero particolare. All’insegna del successo ovviamente e, quindi, delle novità. Ecco. Proprio una di essa l’ha mostrata, pochissime ore fa, il giovane tenore su Instagram. Lo abbiamo detto precedentemente: l’ex vincitore di Amici ha, infatti, deciso di cambiare look. Una decisione davvero drastica, ammettiamolo. Soprattutto per il taglio che ha deciso di dare ai suoi capelli. Ma che, stando ad alcuni commenti sotto la sua foto, sembra essere piaciuto tantissimo ai suoi fan. Anzi, alle sue fan in particolare. Siete curiosi di vederlo? Diamo un’occhiata insieme:

Niente più, quindi, capelli ordinati e sistemati dietro le orecchie, bensì tantissimi ricci neri. È proprio così, infatti, che Alberto Urso ha deciso di mostrarsi in questo ultimo periodo in previsione dei suoi prossimi progetti lavorativi. Vi piace? Una cosa è certa: le sue fan sono praticamente impazzite per lui. Non a caso, i commenti di apprezzamento per lui sono davvero numerosi.

