All Together Now 2 torna su Mediaset: Michelle Hunziker e J-Ax danno l’annuncio su Instagram, i fan festeggiano.

All Together Now tornerà con una seconda edizione: i fan sono super feliciTorneranno con una seconda edizione Michelle Hunziker e J-Ax al timone di un talent show che lo scorso anno ha intrattenuto migliaia di telespettatori. All Together Now tornerà in tv: l’enorme successo della prima stagione ha portato Mediaset a confermare il format anche per il prossimo anno. La conduttrice ed il capo del muro degli esperti stanno già esultando insieme ai loro fan: l’anno scorso abbiamo visto già tanti volti famosi dei talent, chi si metterà in gioco quest’anno?

Mediaset regalerà tantissime novità il prossimo anno: oltre i nuovi programmi come Amici VIP, l’azienda ha confermato la seconda edizione di All Together Now, la gara musicale che vede ex volti dei talent affrontare un enorme muro composto da 100 esperti che li valuteranno. Michelle Hunziker, la conduttrice, e J-AX il capo del muro degli esperti, hanno dato il meraviglioso annuncio tramite un post su Instagram: “Ecco la nostra reazione quando ci hanno confermato la seconda stagione di “All Together Now”! Quest’inverno su Canale 5 J-Ax ed io faremo venir giù tuttooooooooooooo!!”.

Il pubblico ha apprezzato il ritorno del format: tantissimi like e commenti al post della meravigliosa conduttrice. “Fantastici, tu sei la migliore e lui …vero ,autentico, j ax è il tocco originale che ci vuole, oltre che l unico nel suo genere a fare musica di qualità”, “Vi ho guardato sempre e mi sono divertita un sacco . Bellissimo programma e voi 2 insieme siete esagerati”. “Complimenti“, sono alcuni dei pensieri degli utenti.