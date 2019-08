Andrea Damante farà parte del cast di Amici Vip? L’indiscrezione che sta facendo il giro del web, ecco in quale ruolo potremmo vederlo.

Dopo la partecipazione a Uomini e Donne e la fine della sua storia con Giulia De Lellis, Andrea Damante si è dedicato in tutto e per tutto al suo lavoro di Dj, che lo sta portando in giro per il mondo e gli sta dando tante soddisfazioni in ambito umano e professionale. Ora, però, alcuni indizi e alcune voci lo vorrebbero inserito nel cast di Amici Vip, la trasmissione di Maria De Filippi che sarà condotta da Michelle Hunziker, nella quale volti noti del mondo dello spettacolo dovranno sfidarsi ‘a colpi di talento’. In che modo Andrea Damante potrebbe rientrare nel cast? Scopriamolo insieme.

Potrebbe interessarti anche:

Andrea Damante ad Amici Vip? Potrebbe condurre la striscia quotidiana, ecco gli indizi

Andrea Damante potrebbe essere inserito nel cast di Amici Vip. Secondo un’indiscrezione trapelata dal Vicolo Delle News, l’ex tronista sarà il conduttore della striscia quotidiana del programma, il Day Time per intenderci. Il sito riporta la soffiata di un’utente che avrebbe sentito la notizia in Radio. In effetti, ci sono alcuni indizi che farebbero pensare alla veridicità dell’indiscrezione. Il più significativo è che Michelle Hunziker, che sarà la conduttrice dello show dopo la prima puntata affidata alla ‘padrona di casa’ Maria De Filippi, ha cominciato a seguire Damante su Instagram proprio qualche giorno fa.

Sono tante le voci che girano intorno al nuovo programma di Canale 5, molte delle quali non hanno ancora trovato conferma. Tra tutte spicca il rifiuto a Wanda Nara, che si era proposta come conduttrice dello show, senza successo. Tanti i nomi dei papabili concorrenti che circolano in rete, da Gianni Sperti ad Aurora Ramazzotti, passando per Laura Torrisi. Tante ipotesi, nessuna certezza. Non ci resta che attendere nuove eventuali notizie in merito.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi e programmi preferiti, CLICCA QUI