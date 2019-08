A poche settimane dall’inizio di Amici Vip, si è diffusa la notizia di una presunta conduzione affidata ad Andrea Damante: ecco la verità.

Manca davvero poco all’inizio di Amici Vip. Eppure, c’è grande entusiasmo. Non soltanto, ovviamente, per la novità del programma, ma anche per scoprire qualche cosa in più. In effetti, si sa davvero ben poco. Nonostante, infatti, siano stati ufficializzati i concorrenti e la conduttrice, si sa davvero ben poco delle dinamiche di gioco e quant’altro. Pochissime ore fa, però, si è diffusa un’incredibile indiscrezione. Ne abbiamo parlato anche noi, in realtà. Si era diffusa sul web la notizia secondo la quale Andrea Damante sarebbe stato il conduttore della fascia pomeridiana. Ecco. Sarà vero? A distanza di qualche ore dalla diffusione della notizia, spunta la verità. E a raccontarla ci pensa Gabriele Parpiglia. Ecco cosa dichiara.

Potrebbe interessarti anche:

Andrea Damante conduttore del daytime di Amici Vip? Ecco la verità

La notizia, in pochissimo tempo, ha fatto il giro del web. Ma Andrea Damante sarà davvero il conduttore del daytime di Amici Vip? Come svelato in un nostro recente articolo, per il nuovo programma di Maria De Filippi ci sono delle clamorose novità. Sarà proprio per questo motivo, quindi, che la regina di Mediaset ha scelto l’ex tronista di Uomini e Donne come conduttore della fascia pomeridiana? E, soprattutto, quanto c’è di vero in questa notizia? Beh, a raccontare la verità ci pensa Gabriele Parpiglia. Il noto e famoso giornalista, mentre è in Sardegna per le riprese di Temptation Island Vip, ha deciso di intervenire sulla questione. E così, in una recente Instagram stories, ha spiegato come stanno le cose. Stando, quindi, a ciò che rivela, il deejay veronese non sarà affatto il conduttore del daytime di Amici Vip.

“Sono autorizzato nel dirvi che è una fake news”, dichiara Gabriela Parpiglia. Mettendo a tacere, così, una voce di gossip. Quanti di voi hanno sperato in questo nuovo impiego di Andrea Damante?

Per ulteriori news su Andrea Damante –> clicca qui