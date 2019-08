Arcangelo Bianco di Temptation Island 2019 si è fidanzato con un’ex tentatrice del programma? Ecco chi è lei e quali sono gli indizi social.

Temptation Island 2019 è terminato, ormai, da un pezzo. Eppure, i suoi protagonisti fanno ancora tanto parlare di sé. In particolare, a catturare l’attenzione di tutti è, questa volta, Arcangelo Bianco. Ebbene si. Il napoletano ed ex fidanzato di Nunzia Sansone ha i riflettori puntati. Sapete perché? Semplice! Ci sono alcuni segnali social che fanno realmente credere che ci sia del tenero tra lui e un’ex tentatrice del programma. Di chi parliamo? Di Maddalena Vasselli. Si, proprio lei. La giovane ragazza che ha tentato, in tutti i modi, Nicola Tedde, sembra abbia conquistato il cuore del bel napoletano. Che dire, quindi? Arcangelo si è fidanzato? Procediamo con ordine. E cerchiamo di capire questi ‘segnali’.

Arcangelo Bianco di Temptation Island fidanzato con un’ex tentatrice?

Quest’estate è stata davvero molto particolare per i concorrenti di Temptation Island 2019. Terminato il programma e, soprattutto, terminate le loro relazioni, sia i ragazzi che le ragazze hanno vissuto la loro prima vacanza da single. Anche Arcangelo Bianco lo ha fatto. Poche settimane fa, vi abbiamo parlato di una segnalazione secondo cui il napoletano era in compagnia con Nunzia Sansone. Ma, dopo la smentita da parte della napoletana, sembra che Arcangelo abbia voltato completamente pagina. Anzi, vi diremo di più: sembrerebbe che tra il napoletano e Maddalena Vasselli, ex tentatrice del programma, ci sia del tenero. Lo testimonierebbero alcune Instagram Stories che entrambi i ragazzi, in queste ultime ore, stanno pubblicando sui rispettivi profili social. Eccone una:

Da come si può vedere, sembra che i due siano davvero molto vicini. Tanto da scrivere, nell’Instagram stories in questione: “Sente già la mia mancanza”. Cosa bolle, quindi, in pentola tra i due giovani ragazzi? C’è davvero del tenero o è una semplice amicizia? Lo scopriremo.

