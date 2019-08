Bake Off Italia 7: data di inizio, concorrenti, giudici, ricette e come vedere le puntate

Data di inizio, concorrenti e giudici di Bake Off Italia 7: ricette e come vedere le puntate in streaming.

Manca pochissimo ormai: la nuova edizione di Bake Off Italia 2019 Dolci in Forno è ai blocchi di partenza e i giudici della trasmissione hanno scelto i diciotto concorrenti del programma che si daranno battaglia per cercare di aggiudicarsi la vittoria di questa settima edizione della gara di pasticceria amatoriale. Benedetta Parodi è pronta ad urlare “Dolci in Forno” e a fare il classico conto alla rovescia per spingere i pasticceri a sbrigarsi e a dare il meglio di sé, ma le prove, si sa, non saranno semplici! Prima che inizi Bake Off vediamo però insieme tutto quello che c’è da sapere su questa edizione.

Bake Off 2019: quando comincia

Quando va in onda la prima puntata della nuova edizione di Bake Off Italia? Manca poco, l’appuntamento con il venerdì più dolce della televisione italian è infatti fissato per il 30 agosto 2019. Tra qualche giorno quindi si dà il via alla trasmissione e alla gara dei pasticceri amatoriali più amati d’Italia.

Concorrenti Bake Off e giudici: cosa sapere

I concorrenti di Bake Off Italia 2019 sono diciotto, due in più rispetto alle passate edizioni. Tutti si daranno battaglia tra prove dolcissime e difficilissime allo scopo di ottenere la vittoria, ma su chi sarà il vincitore di Bake Off Italia 7 ci sono ancora molti dubbi e perplessità, del resto dobbiamo ancora vederli all’opera.

Ricette Bake Off Italia 2019: dove si trovano?

Dopo aver seguito le ricette di Bake Off in televisione vorreste riprovarle a casa? Giustamente a furia di veder cucinare dolci buonissimi può essere che vi sia venuta voglia di gustare un pasticcino o una torta fai da te. Le ricette di Bake Off le potete trovare in internet comodamente. Scrivendo nel motore di ricerca questa chiave vi compariranno tutte le prelibatezze cucinate in televisione.

Bake Off Italia 2019 streaming puntate: come vederle online

Se il venerdì non potrete essere a casa per vedere in diretta le puntate di Bake Off Italia 7 non dovete disperare perché c’è modo di seguire lo stesso gli episodi della gara di pasticceria amatoriale in streaming. Prima di tutto sicuramente su Real Time nel corso della settimana verrà mandata in onda la replica della puntata. Se però non siete mai davanti alla televisione potrete vedere Bake Off 2019 in streaming su DPlay così potrete seguire e tifare il vostro concorrente preferito.

