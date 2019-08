Belen Rodriguez è protagonista di una clamorosa gaffe su Instagram: la showgirl potrebbe farsi davvero male, ecco cosa è accaduto.

Ritornata dalle vacanze estive e terminato il suo impegno con La Notte della Taranta, Belen Rodriguez è ripartita di nuovo. Non sappiamo con certezza il nome della località. Ma, stando ad alcune Instagram stories pubblicate recentemente, sembra che la famiglia De Martino sia in una località di montagna. Non solo, come dicevamo, lo testimoniano le ultime foto che la showgirl ha pubblicato su Instagram, ma anche i capi d’abbigliamento che, sia lei che Stefano, stanno indossando in alcune immagini. Prima dell’impegno con il Festival di Castrocaro, l’argentina e il ballerino trascorrono qualche giorno in totale relax al freddo all’insegna del divertimento. Ecco. A tal proposito, sapete che Belen ha commesso una clamorosa gaffe, rischiando di farsi del male? Ecco cos’è accaduto.

Belen Rodriguez, clamorosa gaffe: l’argentina rischia di cadere

In fondo si sa, il successo di Belen Rodriguez è proprio questo: semplicità, ilarità e, soprattutto, simpatia. In diverse occasione, infatti, la modella argentina ha chiaramente fatto intendere questo suo lato del carattere. La giovane Rodriguez è una che sta al gioco ma, soprattutto, a cui piace divertirsi. Pochissime ore fa, infatti, la moglie di Stefano De Martino ha pubblicato un’Instagram stories che, non a caso, lo sottolinea appieno. È su di un’altalena accanto a suo marito. Quando, per scendervi dalla giostra in ‘piena velocità’, commette una clamorosa gaffe. L’altalena, infatti, va davvero veloce e Belen, per giocare insieme a Santiago, non la rallenta affatto. Bensì decide di scendervi improvvisamente. Inevitabile, quindi, un’unica conseguenza: rischia di cadere. Lo si deduce chiaramente dalle immagini. E, tra l’altro, ce ne da conferma la diretta interessata. Che, con quell’ups, ha chiaramente lasciato intendere che, da lì a poco, sarebbe capitato qualche cosa. Fortunatamente, Belen è riuscita a mantenersi in equilibro. Evitando, così, una caduta.

