Pochissime ore fa, Caterina Balivo ha condiviso una foto con suo marito Guido: la conduttrice svela anche un retroscena ‘misterioso’, ecco di cosa parliamo.

In attesa di iniziare la nuova stagione di Vieni da Me, Caterina Balivo continua a godersi questi ultimi giorni lontano dal lavoro insieme alla sua famiglia. Insieme, quindi, ai suoi due figli ma, soprattutto, insieme a suo marito Guido Maria Brera. È proprio con lui che, in occasione del suo cinquantesimo compleanno, la conduttrice ha voluto pubblicare una foto su Instagram. Stando a quanto si evince da foto precedenti a questa, al consorte della bella napoletana non piace affatto lasciarsi immortalare. Ma probabilmente, data l’occasione speciale, ha deciso di fare lui un regalo a sua moglie. Eppure, Caterina, nello scrivere la didascalia a suddetto scatto, si è lasciata andare ad un retroscena davvero ‘misterioso’. Ecco di cosa parliamo.

Caterina Balivo con il marito: foto di coppia, ma la conduttrice svela un retroscena

Oggi è un giorno davvero molto speciale per Caterina Balivo e la sua famiglia. Suo marito Guido, oggi, compie cinquant’anni. Insomma, un’occasione davvero da festeggiare, questo è sicuro. E così la napoletana, per augurare a suo marito buon compleanno, ha deciso di pubblicare una foto con lui su Instagram. È davvero rara come cosa, bisogna ammetterlo. Eppure, per quest’occasione davvero speciale, Guido ha deciso di ‘accontentare’ sua moglie. Vi proponiamo lo scatto in questione:

Ecco. Come dicevamo precedentemente, se si legge con attenzione la didascalia, si evince chiaramente che la conduttrice ha svelato un retroscena davvero ‘misterioso’. “Quando abbiamo fatto questo selfie, ci siamo fatti una promessa. Scopriremo tra qualche anno se sarà stata mantenuta”, scrive Caterina. Ecco. Di che cosa parla la bella conduttrice di Vieni da Me? E, soprattutto, qual è stata la promessa tra di loro che, tra l’altro, porterà dei frutti tra qualche anno? Purtroppo, non sappiamo darvi una risposta. È tutto da scoprire, insomma.

