Concorrenti Bake Off Italia 7, chi è Cecilia l’aspirante vincitrice di questa edizione 2019 della gara tra pasticceri amatoriali.

Comincerà il 30 agosto 2019 Bake Off Italia 7. I pasticceri amatoriali sono stati scelti dopo una lunga selezione e ora i concorrenti che prenderanno parte a questa edizione sono 18, due in più rispetto al solito. A condurre la gara come sempre troveremo Benedetta Parodi che al grido di “Dolci in Forno” darà il via alle competizioni tra i concorrenti che dovranno cercare di sfornare il miglior dolce possibile per vincere contro tutti e conquistare il giudizio positivo dei giudici di Bake Off 2019: Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara e Ernst Knam. Noi di Sologossip vi vogliamo presentare così tutti i concorrenti di questa nuova edizione e, questa volta, tocca a Cecilia, una mamma grintosissima con un sorriso pronto a conquistare giudici e pubblico a casa! Ecco chi è e cosa sappiamo su di lei.

Chi è Cecilia, la pasticcera amatoriale in gara a Bake Off Italia 2019

Come vi abbiamo anticipato sono 18 i concorrenti che prenderanno parte a questa nuova edizione di Bake Off Italia 2019 e, tra gli aspiranti vincitori della gara di pasticceria amatoriale, troviamo Cecilia. Giovane, sorridente, spensierata mamma che si è tuffata nel mondo della pasticceria con grande successo. La troviamo tra i banconi di Bake Off 2019 e Cecilia, mamma di due bambine di 7 e 3 anni è pronta a vincere anche per loro. La pasticceria è la sua più grande gioia, dopo le sue piccole pargolette, anche se questa carriera non ha nulla a che fare con quello che ha studiato. Cecilia infatti ha studiato e si è laureata in giurisprudenza. Poco importa perché questo sogno dei dolci e di aprire magari una sua pasticceria non è ancora tramontato, anzi, con il suo arrivo a Bake Off Italia 2019 tra i diciotto concorrenti prescelti si è rafforzato. Sarà lei la vincitrice di questa edizione? Lo scopriremo dal 30 agosto 2019 in poi su Real Time.

