Cosa sapere su Daniele il nuovo concorrente di Bake Off Italia 2019 che cercherà di vincere per la moglie e il figlio appena nato.

Siete pronti a seguire le ricette di Bake Off Italia 2019? La nuova stagione, la settima per la precisione, della gara tra pasticceri amatoriali in onda su Real Time è praticamente alle porte ed è tempo di iniziare a farsi un’idea su chi sono i concorrenti che vi stanno più simpatici e quelli meno. Benedetta Parodi anche quest’anno sarà al timone della competizione e, a giudicare i ragazzi in gara a Bake Off 2019, torna il trio di giudici più temuti in assoluto: Clelia D’Onofrio, Ernst Knam e Damiano Carrara. Non è escluso che nel corso delle puntate della settima stagione di Bake Off arrivini anche altri personaggi interessanti del mondo della cucina per sottoporre i concorrenti del programma a nuove interessanti sfide. Oggi vi portiamo a conoscere Daniele, il neo papà che sicuramente dedicherà ogni successo al bambino appena nato.

Daniele Bake Off Italia 2019: chi è il neo papà che cercherà di strappare la vittoria

Tra i diciotto concorrenti che quest’anno sono approdati sotto il tendone di Bake Off Italia 2019 è arrivato anche Daniele. Partecipare al programma di Real Time è piuttosto complicato e per Daniele era un sogno che ora è diventato finalmente realtà. Quindi il suo posto sotto il tendone se lo terrà stretto con le unghie e con i denti. Le sue caratteristiche? Sembra che Daniele, il nuovo concorrente di Bake Off Italia 2019 sia molto preciso, metodico e queste sue caratteristiche si riversano anche nel suo modo di fare i dolci di pasticceria. La sua perfezione farà breccia nel cuore dei giudici? È presto per saperlo, ma quasi sicuramente Daniele avrà una marcia in più. Come mai? Semplice, Daniele è diventato papà da pochissimo tempo e l’arrivo del suo piccolo gli ha letteralmente cambiato la vita. Sicuramente cercherà di vincere Bake Off Italia 2019 anche per il suo bambino oltre che per la sua compagna, che da poco è diventata sua moglie e, tra i due, l’amore è alle stelle.

