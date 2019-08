Chi è Eleonora Incardona: età, carriera e vita privata della cognata di Diletta Leotta. Tutte le curiosità sulla bellissima fidanzata del fratello

La bellezza è ormai di casa quando si parla della Leotta. Molti si saranno spesso chiesti quale sia l’identità di alcuni volti immortalati nei suoi scatti poi postati sui social. Tra i tanti emerge quello di Eleonora Incardona, cognata della neo ventottenne. Eleonora è infatti la fidanzata di Mirko Manola, fratello della Leotta e noto chirurgo plastico, figlio della stessa madre avuto da una precedente relazione. Ma vediamo meglio di chi si tratta.

Eleonora Incardona e Mirko fanno ormai coppia fissa. I due sono stati immortalati durante la festa del quarantesimo compleanno del noto chirurgo fratello di Diletta e al recente compleanno di quest’ultima. Come la Leotta anche Eleonora è appassionata di sport, ma invece di stare dietro al grande schermo, la vive sul campo (o meglio sul prato). Il golf è per lei tutta la vita, nonostante la sua attenzione per la moda e gli svariati tentativi di entrare nel mondo dello spettacolo. Anche lei siciliana, è emigrata da Ragusa a Milano per coltivare le sue grandi passioni. Mora, rigorosamente mediterranea, con forme prorompenti, la bella ventottenne – coetanea di sua cognata Diletta – ama viaggiare ed è più volte comparsa negli scatti postati dai due fratelli in occasione dei recenti compleanni. A bordo dello yacht, a mostrato tutta la sua bellezza facendo concorrenza alla giornalista più in voga del momento, senza però riuscire a rubarle del tutto la scena.

Eleonora, che ha partecipato a Miss Italia nel 2010 e ha tentato la fortuna in Tv anche con i provini per diventare Velina di Striscia la Notizia, ha deciso di intraprendere un percorso diverso, coltivando la sua passione e trasformandola in un lavoro. Come dal suo profilo Instagram, possiamo definirla una vera e propria golfer: ora e ore di allenamenti su immense distese di campi verdi sono spesso immortalate e postate sui social. Il suo fisico non sarà passato inosservato, come il suo sguardo magnetico e quel sorriso che ha già fatto stragi di cuori. Ma per ora il suo è destinato unicamente a Mirko, con cui già da tempo c’è grossissima sintonia. Una relazione affiatata lega i due, nonostante la differenza d’età. Non si sa con esattezza da quanto i due stiano assieme, ma l’unica certezza è lo splendido rapporto instaurato tra la bionda e la mora che stanno già facendo impazzire migliaia e migliaia di follower sul web.

