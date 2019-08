Federica Pellegrini, follower in ansia: “Dolori ovunque”, cos’è successo

Federica Pellegrini, follower di Instagram in ansia per la nuotatrice: “Dolori ovunque”, cos’è successo

Un account Instagram da un milione di fan e tante medaglie quante sono le gare che ha disputato: Federica Pellegrini, la nuotatrice italiana che rende orgogliosi gli sportivi del nostro Paese, ha lamentato di avere dei dolori abbastanza forti nell’ultimo periodo. Il motivo? Beh, scopriamolo insieme.

Federica Pellegrini e i dolori: il post preoccupante

Federica Pellegrini accusa dei dolori forti nell’ultimo periodo. Dolori che la costringono ad uscire dalla vasca in una maniera un po’ imbarazzante, anzi, per meglio dire, non da nuotatrice. Ma perché si è ridotta così?

Ultimamente, proprio su Instagram, scrisse che sarebbe andata sicuramente incontro a dei dolori lancinanti dovuti alla ripresa improvvisa degli allenamenti dopo un’estate passata in completo relax senza muovere un dito. Ecco, sappiamo tutti che, perso il ritmo, poi è difficile riprenderlo. Ma non sapevamo fosse così difficile per una nuotatrice rimettersi in sesto dopo un po’ di vacanze. E’ come se il fisico si adagiasse e i muscoli non fossero più così pronti a contrarsi. Così, Federica ci mostra quanta fatica possa fare per rialzarsi dalla vasca in cui ha appena fatto allenamento.

Il messaggio e i commenti social

“Ecco… avete presente i dolori che vi dicevo? Questo è un classico esempio di come esci dall’acqua dopo tre allenamenti… balena spiaggiata Mood On”: questo il messaggio di Federica Pellegrini su Instagram. Numerosi, numerosissimi i commenti di risposta alle sue parole: “Ma allora sei umana anche tu!!! Consolante sapere che non sono la sola a pregare i muscoli di attivarsi il giorno dopo il rientro in palestra… “, oppure: “Se tutte le balene fossero così non sarebbero a rischio estinzione”. E ancora: “Ma io esco cosi dalla piscina anche senza allenamenti eh…”. Insomma, dei complimenti che arrivano sotto forma di battute e scherzi.

