GF16, riavvicinamento in corso tra la vincitrice Martina Nasoni e Daniele Dal Moro? Le parole di lui su Instagram chiariscono ogni dubbio.

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno appassionato il pubblico con la loro storia d’amore, nata tra alti e bassi nella casa del Grande Fratello 16, e continuata dopo il reality in maniera più stabile. Giovani e belli, i due sembravano davvero essere molto affiatati, ma a un certo punto hanno annunciato la fine della loro frequentazione. Un fulmine a ciel sereno per i fan, che hanno dovuto fare i conti con la nuova realtà. In che rapporti sono oggi i due ragazzi? E’ Daniele a far chiarezza su Instagram, svelando qual è attualmente la situazione con Martina. Riavvicinamento in corso? Scopriamolo insieme.

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si sono lasciati un mese fa, dopo la frequentazione cominciata alla fine del Grande Fratello. Lei nella casa sembrava ‘persa’ per lui, che al contrario si mostrava reticente rispetto a questa storia. Dopo il reality, i due sembravano molto affiatati, prima che arrivasse la notizia della rottura. In che rapporti sono adesso? Beh, semplice, i due ragazzi non stanno più insieme, ma di tanto in tanto si sentono ancora. E’ Daniele a svelarlo, per rispondere alla domanda di un fan. Il veneto ha raccontato che è stata Martina a scrivergli poco tempo fa, dandogli del pazzo per una story pubblicata su Instagram in cui lui si tuffava in acqua da un ponte di oltre 30 metri. Una pazzia, che Martina ha commentato dandogli del ‘matto’.

Dopo questa prima risposta, a quanto pare le domande dei fan sull’argomento non si sono fermate, tanto che Daniele ha sentito la necessità di rispondere nuovamente, specificando che lui e Martina si sentono, ma niente di più. E lo ha fatto perdendo anche un po’ la pazienza per le continue domande. Nessun riavvicinamento, dunque, ma i rapporti tra i due ragazzi non sono chiusi del tutto.

