Luigi Mastroianni e Irene Capuano conquistano un traguardo importante: la dedica sui social. L’amore targato Uomini e Donne procede a gonfie vele

Una storia d’amore nata sotto ai riflettori, come tante di quelle più chiacchierate sui social nell’ultimo periodo, che procede a gonfie vele. Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono detti si dopo la conoscenza intrapresa durante il percorso a Uomini e Donne. La scelta di Luigi, dopo la precedente delusione, è ricaduta sulla moretta simpatica e peperina. Il Dj, che è in giro per l’Italia nei locali più in voga, fa l’impossibile per non perdere un attimo libero da trascorrere con la sua dolce metà. Proprio di poche ore fa è la dedica che l’ex tronista ha postato sui social per un traguardo importante raggiunto insieme.

Potrebbe interessarti anche:

Luigi Mastroianni e Irene Capuano, un post per festeggiare un traguardo importante. La dedica del Dj

Luigi e Irene si dicono più felici e innamorati che mai. A documentarlo sono le storie e i numerosi post che compaiono sui social. Lui in giro per l’Italia, lei impegnatissima con la vita di tutti i giorni, ma non c’è istante in cui i pensieri non si incrociano. La storia d’amore nata a Uomini e Donne non era ben vista da tutti, ma l’impegno e la complicità fa procedere la relazione a gonfie vele. Luigi e Irene hanno infatti raggiunto un traguardo importante: sono esattamente sei mesi che Luigi è sceso dal trono e di fronte alla sua Irene le ha chiesto di intraprendere un percorso di vita insieme.

Ad accompagnare la foto c’è una dedica che non ha tante parole dolci, ma racchiude in poche righe l’essenza della loro storia. Non ci resta che augurargli dunque tanta felicità, certi di continuare a ridere davanti all’incredibile simpatia che accomuna i due giovani innamorati.