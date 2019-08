Chi è Mirko Manola: età, carriera e vita privata del bellissimo fratello di Diletta Leotta. Tutte le curiosità sul chirurgo plastico

Che sia bello è fuori da ogni dubbio, ma Mirko Manola si è fatto conoscere sul web non solo per questo. Da lui arrivano ogni giorno migliaia di uomini e donne da tutta Italia per ricorrere a interventi di piccola o media importanza di chirurgia plastica. Chi è Mirko? Non solo uno tra i più noti chirurghi a livello nazionale, ma l’abbiamo conosciuto come fratello della chiacchieratissima e amatissima Diletta Leotta. Conosciamolo meglio insieme.

Mirko Manola, da poco quarantenne, è il fratello di Diletta Leotta. Figlio di Ofelia Castorina, mamma della bella siciliana, avuto da una precedente relazione. La Leotta, che più volte ha parlato dell’amore da sempre condiviso con lui e gli altri fratelli e sorelle avuti dalle precedenti relazioni (sia quella di sua madre, che quella di suo padre), si è mostrata negli ultimi tempi in piena sintonia. L’ultimo scatto che li ritrae insieme è quello del suo compleanno, condiviso poi anche dal fratello. Mirko nella vita fa il chirurgo plastico e la stessa Diletta ha confessato di essersi sottoposta alla sua esperienza per migliorare il suo corpo. Tra i più famosi e gettonati di Italia, sul suo profilo Instagram compaiono numerosi post di interventi riusciti perfettamente. Tra un seno e un naso rifatto, Mirko non perde però occasione di mostrare anche qualcosa della sua vita privata.

Di una bellezza disarmante, i suoi occhi azzurri hanno fatto innamorare milioni di pazienti e migliaia di fan, che seguono accanite le sue vicende. Impegnato da qualche tempo con Eleonora Incardona, Mirko è apprezzato per il suo fisico definito e quella folta chioma bionda che lo accomuna a Diletta. I due, da sempre affiatatissimi, non perdono ogni attimo libero per girare e viaggiare insieme, per tornare nella loro amata Sicilia e ritrovarsi durante feste ed occasioni. L’ultima, appunto, è stata la festa per il ventottesimo compleanno di Diletta, in cui i due sorridono e si tengono stretti.

Un post che ha subito scaturito la curiosità dei meno attenti, che ancora non conoscevano l’identità segreta del chirurgo di fiducia della Leotta ma, ancora prima, di uno dei suoi amori più grandi. Insieme hanno creato una linea di prodotti di bellezza, nonostante entrambi nella vita facciano altro. Solo un altro punto di intesa, per condividere più tempo possibile assieme dedicandosi ad una passione comune. Da sempre Diletta si dice gelosa, ma la nuova storia d’amore tra Mirko e la Incardona ha convinto la siciliana: Eleonora ha passato il test a pieni voti, non le resta che godersi la fantastica intesa nata con entrambi.

