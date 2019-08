Barbara D’Urso pronta per tornare in tv: quando iniziano i suoi programmi? Ecco le date ufficiali.

Ormai manca davvero poco. L’estate sta finendo, direbbe una famosa canzone. Ma per gli amanti della tv questa frase significa soltanto una cosa: stanno per tornare in onda tutti i principali programmi tv. Come quelli di Barbara D’Urso, regina di Canale 5, che tornerà in onda con tutte le sue principali trasmissioni, ma con una speciale novità. Siete curiosi di sapere le date ufficiali del ritorno di Barbarella in tv? Prendete carta e penna: ve le sveliamo noi!

Barbara D’Urso, ecco quando iniziano i programmi tv: tutte le date

La prossima stagione televisiva di Barbara D’Urso si preannuncia inarrestabile. Come nella precedente, ‘Carmelita’ sarà impegnata con varie trasmissioni di successo di Canale 5. La prima a ripartire sarà quella che fa compagnia agli italiani ogni giorno: Pomeriggio 5 tornerà in onda lunedì 9 settembre. Uguale sarà, invece, la data del ritorno di Domenica Live e Live-Non è la D’Urso: entrambe le trasmissioni inizieranno domenica 15 settembre. Con una grandissima novità: Live infatti ‘traslocherà’ alla domenica sera e non andrà più in onda il mercoledì sera. Una serie di impegni riavvicinati, che però non preoccupano l’instancabile Barbara. Che è pronta ad affrontare questa nuova sfida. E, soprattutto, che non vede l’ora di prendere il ‘caffeuccio’ con i suoi amati telespettatori. E voi siete pronti per una nuova entusiasmante stagione tv? Appuntamento a lunedì 9 settembre per la prima puntata di Pomeriggio 5.