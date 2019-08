Chi è Roberta Bruzzone: età, vita privata e carriera della criminologa italiana che sarà ospite di Io e te, programma di Rai 1.

Nella puntata di oggi 27 agosto di Io e te ci sarà come ospite la criminologa e psicologa Roberta Bruzzone. La trasmisisone di Rai 1 è condotto da Pierluigi Diaco affiancato da Sandra Milo, la famosa attrice, e dalla comica Valeria Graci. Il programma vedrà la partecipazione della donna che si è occupata più volte di cronaca nera: molto abile nel lavoro che svolge, è riuscita sempre a dare un quadro esatto delle situazioni o vicende di cui si è occupata. Ma conosciamola meglio.

Chi è Roberta Bruzzone: età, vita privata e carriera della criminologa italiana

Roberta Bruzzone è nata a Finale Ligure nel luglio del ’73. E’ un personaggio televisivo ed un’opinionista oltre che criminologa e psicologa. Ha i capelli lunghi biondi ed uno sguardo profondo e sempre super attento: la bellissima donna è una psicologa forense, diventata famosa per le sue grandi doti. Ha partecipato alle indagini sul delitto di Avetrana ed è stata consulente anche per altri casi di cronaca nera tra cui la strage di Erba, l’omicidio multiplo commesso in provincia di Como.

Il suo successo è dovuto alle sue grandi doti nel mondo della criminologia: si è fatta conoscere quando le fu affidato il ruolo di consulente della difesa di Michele Misseri, il contadino di Avetrana che nel 2010 si è accusato dell’omicidio della nipotina Sarah. In seguito, la donna testimoniò contro lo stesso uomo. Dal 2008 la Bruzzone è stata ospite di Porta a Porta ed è autrice e conduttrice del programma La scena del crimine, andato in onda sulla rete locale Teleroma 56. E’ stata anche conduttrice di Donne mortali, andato in onda su Real Time per 3 edizioni.

Ha scritto un libro: Chi è l’assassino. Diario di una criminologa uscito nel 2012. E’ inoltre dal 2017 un’opinionista del programma Ballando con le stelle. Dal 2017 è sposata con Massimo Marino: la Bruzzone non ha avuto figli.