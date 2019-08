Sandra Milo: durante la trasmissione ‘Io e Te’ svela di avere un forte dolore all’orecchio, poi spiega l’incredibile retroscena che le ha causato questo problema.

SAndra Milo, nonostante la non più giovanissima età, è ancora una donna desiderata e amata dal pubblico. A 86 anni riesce ancora a tenere la gente attaccata al televisore, tanto che ha ottenuto uno spazio tutto suo, dedicato alla Posta Del Cuore, durante la trasmissione ‘Io e Te’, in onda su Rai Uno e condotta anche da Pierluigi Diaco e Valeria Graci. Il passato non facile dell’attrice è ormai noto a tutti, ma nonostante le difficoltà che ancora oggi vive, lei continua a lavorare da grande professionista. La conferma di ciò arriva da un episodio molto ‘particolare’ avvenuto durante la trasmissione: la Milo ha annunciato improvvisamente di avere un dolore all’orecchio, ecco cos’era successo.

‘Io e Te’, Sandra Milo: ‘Non sento, mi fa male l’orecchio’, ecco cosa le è successo

Durante la diretta di ‘Io e Te’, programma in cui la sua presenza è fissa e durante il quale cura un momento dedicato alla Posta Del Cuore, Sandra Milo ha ammesso di avere dfficoltà a sentire le parole dei suoi interlocutori e di avere un forte dolore all’orecchio. Il motivo è davvero bizzarro. L’attrice ha raccontato in diretta che poche ore prima della trasmissione le si è rotto un orecchino, e poiché era stesa a letto, la perlina le è finita nell’orecchio. ‘Volevo andare al Pronto Soccorso, ma lì i tempi sono troppo lunghi’. La donna ha scherzato con Valeria Graci e Pierluigi Diaco, conduttori del programma, che l’hanno definita ‘Una perla di saggezza’, scatenando l’ilarità dei presenti in studio.

Nuovo amore per la Milo? Lui ha 37 anni in meno

Sandra Milo è una donna estremamente affascinante e a quanto pare ancora molto attraente. L’attrice sembra aver trovato l’amore con l’imprenditore Alessandro Rorato, che ha 49 anni, 37 in meno rispetto a lei. In realtà è lui a corteggiarla in maniera serrata, tanto da averle regalato anche un brillante. ‘Il nostro rapporto deve ancora crescere’, ha raccontato lui, ‘Lei mi affascina e ha la freschezza di una giovane donna’.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI