Sandra Milo presenta il suo nuovo amore: il suo fidanzato ha 37 anni in meno di lei. Scopriamo chi è l’uomo che le ha rubato il cuore.

Qualcuno ha detto ‘toy boy’? Anche Sandra Milo entra nella schiera di donne che hanno scelto un fidanzato più giovane. Molto più giovane, nel suo caso. Si perché il suo Alessandro Rorato ha ben 37 anni in meno dell’attrice. Lei 86 anni, lui 49, ma la differenza d’età non sembra essere un problema. La storia tra i due è ancora agli inizi, ma pare che Alessandro abbia già regalato a Sandra un prezioso anello. Scopriamo di più sulla nuova coppia dell’estate.

Sandra Milo ha un nuovo amore. Si chiama Alessandro Rorato e sembra già pazzo di lei. Nonostante la differenza di età. Alessandro ha infatti 49 anni, ben 37 in meno all’attrice. Che però Alessandro descrive così in un’intervista a Novella 2000: “Ha la freschezza di una donna giovane”. Per l’imprenditore l’età non è affatto un problema. E nonostante non si possa parlare ancora di una vera e propria relazione, tra i due sembra essere scoppiata la scintilla. È successo a Marzo, al compleanno dell’attrice, nonostante si conoscessero già da qualche anno. Rorato è stato letteralmente affascinato da Sandra e dai suoi modi di fare: “Mi piace da pazzi, la libertà è il suo credo ma è anche una donna rispettosa della famiglia e dei figli”. Insomma, sembra essere davvero l’inizio di una grande storia d’amore tra Sandra Milo e il suo Alessandro. Non ci resta che fare i nostri migliori auguri alla neo coppia!