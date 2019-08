Quali sono i segni zodiacali che diventano insopportabili invecchiando? Ecco chi peggiora con l’età

Quali sono i segni zodiacali che diventano insopportabili invecchiando? Ecco chi peggiora col passare dell’età

Ebbene sì, non sempre invecchiando si diventa più saggi. C’è anche chi diventa decisamente insopportabile. A dircelo sono gli astri, che hanno individuato quali sono i segni zodiacali che, col passare del tempo, peggiorano e non poco! Siete curiosi di sapere di chi parliamo, allora scopriamolo insieme!

Potrebbe interessarti anche:

I segni zodiacali che diventano insopportabili invecchiando: Ariete, Vergine e Bilancia

Se pronto a scoprire se dovrai armarti di tanta pazienza per sopportare il tuo partner in futuro? Sei nel posto giusto. L’astrologia ci permette di scoprire quali segni zodiacali invecchiano ‘peggio’. Tre segni nello specifico, sono quelli che col tempo modificheranno il proprio carattere in maniera negativa. Diventando davvero insopportabili. Ecco di chi si tratta:

ARIETE: Amici dell’Ariete, le notizie per voi non sono delle migliori. Il carattere ‘testardo’ tipico dell’Ariete non migliorerà con l’avanzare dell’età, anzi. Chi vivrà con un Ariete durante la vecchiaia dovrà avere a che fare con una persona autoritaria e poco malleabile. Insomma, i partner degli Ariete sono avvisati: vi servirà tanta pazienza!

VERGINE: Il secondo segno che diventerà insopportabile è quello della Vergine. La sua continua ricerca della perfezione aumenterà sempre più con passare degli anni: gli amici della Vergine saranno dei vecchietti davvero puntigliosi. Le persone che invecchieranno con loro dovranno stare attenti che tutto sia al posto giusto…buona fortuna!

BILANCIA: Quello che attanaglierà gli amici della Bilancia sarà lo scorrere del tempo, con i relativi ‘cambiamenti fisici’ che comporta. La Bilancia è per natura un segno narcisista, e difficilmente accetterà il cambiamento che la vecchiaia porterà al suo aspetto. Questo li renderà particolarmente nervosi e, per via dei continui racconti e ricordi del passato, anche noiosi.

E per te cosa hanno in serbo le stesse? Diventerai ‘insopportabile’ o dovrai sopportare il tuo partner?