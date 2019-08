In una recente intervista, Silvia Toffanin ha svelato il motivo per cui ha deciso di rifiutare la conduzione di Amici Vip e Temptation Island Vip.

Il successo di Silvia Toffanin è davvero illimitato, ammettiamolo. Con la sua semplicità, allegria, bellezza e bravura, la giovane conduttrice vanta di un seguito davvero clamoroso. Lo testimoniano, non a caso, gli ottimi ascolti che, sabato dopo sabato, Verissimo riscuote. Il programma, lo sappiamo, va in onda ogni sabato pomeriggio. E, settimana dopo settimana, non fa altro che confermare il successo. Merito, ovviamente, degli ospiti, ma anche della bravura della conduttrice. Sarà proprio per questo motivo che, poco tempo, le è stato proposto da Maria De Filippi la conduzione di ben due programmi in prima serata. Proposta che, però, come svelato in un nostro articolo, è stata declinata. A distanza di tempo, ecco svelato il motivo.

Silvia Toffanin: svelato il motivo del ‘no’ a due programmi in prima serata

In una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, la bella Silvia Toffanin ha svelato il motivo per cui ha deciso di rifiutare la conduzione di due programmi televisivi in prima serata. Ma procediamo con ordine. Prima di sapere, infatti, per quale motivo la conduttrice abbia deciso di ‘declinare’ l’invito, è opportuno conoscere di quali programmi stiamo parlando. Per la nuova stagione televisiva, infatti, Maria De Filippi ha pensato davvero in grande. Non soltanto, infatti, è stata confermata la seconda stagione di Temptation Island Vip, che tra l’altro partirà a breve, ma è stato pensato ad un programma del tutto inedito. Parliamo di Amici Vip. Ecco. Per entrambi gli show, la De Filippi aveva scelto una conduttrice davvero d’eccezione: Silvia Toffanin. Che, però, come dicevamo precedentemente, ha rifiutato. Perché? Ecco, il motivo lo ha svelato in prima persona in un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni. Stando a quanto riportato sul settimanale, la Toffanin ha rinunciato a questi due impegni televisivi per la sua famiglia. Insomma, una donna di altri tempi, no?

Per ulteriori news su Silvia Toffanin –> clicca qui