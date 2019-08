Stefano Accorsi Instagram: la foto “intima” che alza la temperatura

Stefano Accorsi, la foto “intima” su Instagram in camera da letto scatena i fan che premiano la foto con una pioggia di like.

Parliamoci chiaro, anche l’occhio vuole la sua parte e quando capita di finire sul profilo Instagram di Stefano Accorsi, anche una normalissima foto di lui che è in montagna con gli amici fa scattare un brividino lungo la schiena. Stefano Accorsi è uno di quegli attori che piace a tutti, mamme e figlie, grandi e piccini. Il suo fascino pulito riesce a mettere d’accordo intere generazioni che, infatti, seguono l’attore con grande enfasi e passione in ogni ruolo in tv o al cinema che gli viene dato.

Stefano Accorsi Instagram: la foto intima che fa impazzire

Stefano Accorsi in questa lunga estate caldissima (come cantavano gli 883) si è dedicato alla famiglia e alle gite in montagna. Sembra essere stata questa location la preferita per l’attore che, tra gite in montagna a piedi, trekking e scampagnate in mountain bike ha deciso di godersi un po’ di relax con chi ama di più. Classe 1971, Stefano è come abbiamo già detto una bellezza che mette d’accordo un po’ tutti: viso pulito, sguardo ammiccante, fisico scolpito ma non troppo. Difficile trovare qualcuno a cui non piaccia Accorsi e, riprova ne è il suo profilo Instagram. Da qui l’attore tiene informati i suoi fan su cosa sta capitando nella sua vita e su che nuovi progetti cinematografici ha in cantiere, ma non solo. Accorsi rende anche partecipi i fan di momenti di vita privata con i figli ed ecco che, a tal proposito, spunta la foto di lui a petto nudo in quella che sembra essere una camera da letto con la didascalia “Intimacy”, intimità. Difficile trovare qualcosa da dire su quello scatto che, veramente, fa sognare.

