Striscia la Notizia, la velina Mikaela Neaze Silva piange di gioia: “Il momento più bello della mia vita”. Ecco cosa le è successo.

Splendida notizia per Mikaela Neaze Silva. La bellissima velina del tg satirico Striscia la Notizia ha raccontato al settimanale Confidenze quello che è stato il momento più bello della sua vita. Si perché la ballerina ha finalmente ottenuto la cittadinanza italiana. Un’emozione unica per Mikaela, che non nasconde di aver pianto per la gioia. Scopriamo cosa ha raccontato.

Striscia la Notizia, la velina Mikaela Neaze Silva ottiene la cittadinanza italiana

Mikaela Neaze Silva ha finalmente ottenuto la cittadinanza italiana. Non è stato facile per lei avere la documentazione dalla Russia. “Mia mamma e mia sorella avevano già ottenuto la cittadinanza, per me è stato complicato. È stata un’emozione incredibile, ho pianto”. E questa grandissima emozione la velina la esprime tutta nella sua intervista al settimanale Confidenze, al quale racconta di sentirsi italiana a tutti gli effetti: “Quando sono all’estero io mi dichiaro italiana e i miei amici stranieri riconoscono in me un’italiana”. Un legame con l’Italia che finalmente si è concretizzato per la velina, nata a Mosca nel 1994, da mamma afghana e padre angolano. Per Mikaela è importante dare la cittadinanza a chi, come lei, ha vissuto in un Paese sin da piccola, assimilando la cultura, la mentalità e le tradizioni. “Sono arrivata in Italia a 6 anni, sono cresciuta e ho studiato in Italia”. Insomma, una felicità immensa per Mikaela, che definisce questo momento come il più bello della sua vita. Un sogno che si realizza, e noi no possiamo che unirci alla sua gioia.