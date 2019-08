Tronisti Uomini e Donne, pochissimi istanti fa è stato ufficializzato il secondo nome di chi siederà sulla sediolina rossa: ecco chi è Sara.

Per l’inizio di Uomini e Donne manca davvero poco. Ed è proprio per questo motivo che c’è davvero grande entusiasmo. Non soltanto perché il pubblico tanto affezionato non vede l’ora di nuove coppie e di nuove storie d’amore, ma anche per la scelta di nuovi tronisti. Dopo le relazioni di Angela Nasti e Giulia Cavaglia andate a male, i fan del programma hanno espresso chiaramente la volontà di vedere ‘gente comune’. Ecco. A quanto pare, sembra che questo desiderio sia stato realizzato. Proprio ieri, infatti, è stata presentata la prima tronista. Giulia ha 27 anni ed è di Roma. Pochissimi istanti fa, invece, è stata ufficializzata la seconda tronista. Si chiama Sara. Ma ecco cosa occorre sapere su di lei.

Potrebbe interessarti anche:

Uomini e Donne: ecco chi è Sara, la seconda tronista

A differenza di Giulia, la prima tronista presentata nel primo pomeriggio di ieri, Sara è davvero giovanissima. Nel video di presentazione, in cui sono stati svelati alcuni tratti del provino della ragazza dato 19 Luglio 2019, la seconda tronista racconta di avere quasi 22 anni. Di vivere a Modena. E di essere una barista. Ma non solo. Ovviamente, Sara racconta ogni minimo particolare della sua vita. È figlia di genitori separati. I suoi, infatti, hanno divorziato circa 16 anni fa. Ed ha tre fratelli. Due di quali sono nati dai suoi genitori. L’ultimo, di 11 anni, invece, è nato dall’attuale relazione del padre con la sua compagna. La madre di Sara è un’impiegata. Mentre suo padre ha un night club. Ed è proprio per questo motivo che, racconta la giovane ragazza, lui ha influito particolarmente nella sua vita. Stando a quanto dichiara Sara, per il padre conta più la ‘fisicità’, l’apparenza. Valori che, come sottolinea anche l’autrice che le sta facendo il provino, non le appartengono affatto. Sara, infatti, si descrive come una ragazza timida, come una ragazza che tende a nascondersi. Insomma, una ragazza d’altri tempi, questo è sicuro. Riuscirà, perciò, a trovare l’amore? Lo scopriremo. Nel frattempo, in bocca al lupo!

Per ulteriori news su Uomini e Donne –> clicca qui