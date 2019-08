In questa ultima su Instagram, Valeria Marini è completamente nuda: la showgirl è stesa sul letto e si mostra come ‘mamma l’ha fatta’.

Ha lasciato tutti senza parole, Valeria Marini. Pochissime ore fa, la bella showgirl ha condiviso su Instagram una foto dove si vede chiaramente che è completamente nuda. Vi abbiamo già raccontato, in realtà, che suddetto scatto, in un batter baleno, è stata presa di mira da un suo ‘hater’. Il quale si è lasciata andare ad un commento poco piacevole nei confronti della sarda. Di fronte al quale, ovviamente, la Marini non ha potuto assolutamente passarsi sopra. Ma ritorniamo alla foto, come dicevamo quindi, la ‘stellare’ Valeria è stesa su un letto. E, ripresa di spalle, si mostra senza nulla addosso. Come mamma l’ha fatta, insomma. Ecco lo scatto in questione.

Valeria Marini nuda sul letto: lo scatto ‘bollente’ conquista Instagram

È ritornata ad essere al centro dell’attenzione, Valeria Marini. Dopo lo spiacevole episodio avvenuto in seguito al suo ‘tuffo’ nella Barcaccia di Roma, la bella sarda non perde occasione di poter far parlare di sé. Pochissime ore fa, infatti, la showgirl ha condiviso su Instagram una foto davvero strabiliante. Lo abbiamo detto precedentemente: si mostra completamente nuda. In effetti, è una versione del tutto inedita della bella Valeria. Ma che, a parte qualche commento ‘di troppo’, sembra aver conquistato i suoi sostenitori. Nonostante, infatti, la ‘stellare Marini’ non sia più una ragazzina, ammettiamolo, ha un fisico e un corpo davvero da invidiare. Ma siete curiosi di conoscere nel dettaglio lo scatto in questione? Ve lo riproponiamo:

Da come si può vedere chiaramente quindi, Valeria si mostra di spalle, adagiata su un letto. Ovviamente, ciò che cattura l’attenzione di tutti è proprio per come decide di lasciarsi fotografare Valeria. È nuda, si vede chiaramente. Certo, non c’è nulla di scandaloso. Anche perché, da come si può vedere, la showgirl è di spalle. E, tra l’altro, non si vede nulla di ‘compromettente’. Eppure, però, la foto ha conquistato tutti. Pensate, in pochissimo tempo, lo scatto ha conquistato più 13 mila ‘likes’. Insomma, dei numeri davvero incredibili. Ma, data la bellezza della showgirl, più che meritati.

